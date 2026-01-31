Mashtronin qytetarët me kontrata shitblerjeje apartamentesh, arrestohet çifti i agjentëve imobiliar në Tiranë

Tiranë – Një çift agjentësh imobiliar është arrestuar nga Policia e Tiranës, pasi dyshohet se kanë mashtruar disa qytetarë duke iu premtuar blerjen e apartamenteve, ndërsa më pas përvetësonin paratë dhe falsifikonin dokumente bankare.
Në pranga kanë rënë shtetasit Elvis Ramca, 39 vjeç, dhe Veriana Ziu, 34 vjeçe, bashkëjetues, të cilët u arrestuan në kuadër të operacionit të koduar “Agjentët e rremë”.
Sipas hetimeve, çifti u merrte qytetarëve shuma të konsiderueshme parash, duke i mashtruar se do t’u blinin apartamente. Pas përvetësimit të parave, ata falsifikonin mandate banke për t’i bindur viktimat se pagesat ishin depozituar.
Dokumentet e falsifikuara u paraqiteshin gjithashtu edhe shoqërive të ndërtimit, me qëllim mashtrimin e tyre dhe lidhjen e kontratave fiktive për shitblerje apartamentesh.
Operacioni u finalizua nga specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale dhe shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, pas kallëzimeve të disa qytetarëve të dëmtuar.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore.
