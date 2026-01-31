Vdekje e dhimbshme e një burri në minierën e Bulqizës

Bulqizë/ Gjendet pa shenja jete një rojë private në zonë minerare, rrëshqiti nga lartësia
Një 58-vjeçar është gjetur pa shenja jete në një zonë minerare në Bulqizë. Sipas informacionit paraprak, ngjarja ka ndodhur sot paradreke, ku është konstatuar i pajetë shtetasi Bashkim Keta, i cili punonte si rojë private pranë një subjekti minerar.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 58-vjeçari mund të ketë rrëshqitur nga një lartësi, duke humbur jetën si pasojë e dëmtimeve të marra.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të kësaj ngjarjeje.
