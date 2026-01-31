Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Palasë/ Dy kamionë dalin nga rruga, tre të plagosur
Transmetuar më 31-01-2026, 13:50

Një aksident i rëndë ka ndodhur në zonën e Palasës, ku dy kamionë kanë dalë nga rruga.

Si pasojë, 3 persona që kanë qenë brenda tij kanë mbetur të plagosur.

Mësohet se dy prej tyre janë dërguar me urgjencë në spitalin e Vlorës, ndërsa i treti ka pësuar dëmtime të lehta.

Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta, ndërsa policia ka nisur hetimet për të zbardhur ngjarjen.

