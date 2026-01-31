Berisha: PD ka në plan të gjitha format e mosbindjes civile dhe është në zbatimin e tyre

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se opozita ka në plan dhe po zbaton të gjitha format e mosbindjes civile, si pjesë e asaj që ai e cilëson një betejë vendimtare politike.
Deklarata u bë në përgjigje të një pyetjeje në bashkëbisedim online mbi mundësinë e një qasjeje më agresive nga ana e opozitës, përfshirë edhe forma ekstreme proteste, në kushtet kur mazhoranca, sipas tij, nuk po ndikohet nga protestat e deritanishme, pavarësisht pjesëmarrjes së lartë të qytetarëve.
Berisha theksoi se Partia Demokratike u bën thirrje qytetarëve të angazhohen maksimalisht për fitoren e kësaj beteje, duke nënvizuar se kjo kërkon para së gjithash qartësi dhe ndërgjegjësim. Sipas tij, vendi ndodhet përballë një sistemi ku pushtetet janë të përqendruara, institucionet përdoren kundër pluralizmit dhe opinioni publik, sipas tij, përballet me censurë dhe manipulim.
Ai u shpreh se, në këto kushte, nuk mund të ketë zgjedhje reale dhe se çdo pretendim për procese zgjedhore normale është, sipas tij, një përpjekje për të krijuar një imazh të rremë të realitetit politik.
Në përfundim, Berisha deklaroi se, sipas opozitës, rruga e vetme mbetet protesta dhe qëndresa përmes formave të mosbindjes civile, të cilat ai i cilësoi si mjetin kryesor për të arritur ndryshimin politik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd