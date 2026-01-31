Tre shenja të zodiakut që do të përjetojnë ndryshime të mëdha nga 1 shkurti

Hëna e plotë e muajit shkurt njihet tradicionalisht si “Panselena e Borës”. Këtë vit, ajo ndodh në shenjën e ngrohtë dhe energjike të Luanit, duke e bërë ndikimin e saj më të fortë, më pasionant dhe më dinamik sesa të ftohtë.
Gjatë dy javëve të fundit, Dielli ka qenë në Ujor dhe bashkë me të janë rreshtuar edhe Mërkuri, Afërdita, Marsi dhe Plutoni. Kjo krijon një energji shumë intensive, të mbushur me ide të reja, ndryshime dhe nevojë për rinovim. Është një periudhë ideale për të vënë në dyshim zakonet e vjetra, për t’u çliruar nga gjithçka që ju frenon dhe për të ndërtuar një vizion më të mirë për të ardhmen.
Përballë kësaj grumbullese planetare në Ujor, panselena ndriçon në Luan – e vetmja shenjë që sundohet nga Dielli. Energjia e Luanit është krijuese, karizmatike dhe nuk ka frikë të jetë në qendër të vëmendjes. Ndërsa sezoni i Ujorit ju fton të jeni unikë dhe autentikë, panselena në Luan ju kujton se edhe tiparet tuaja më të veçanta meritojnë të shfaqen hapur.
Të gjithë do ta ndiejnë intensitetin dhe pasionin e kësaj faze hënore, por për tre shenja të horoskopit, panselena e 1 shkurtit mund të shënojë një pikë kthese të rëndësishme.
Tre shenja që do të ndikohen më fort nga “Panselena e Borës”
Luani
Nëse jeni Luan, kjo panselenë në shenjën tuaj do t’ju japë ndjesinë e rikthimit tek vetja. Kohët e fundit keni qenë shumë të përqendruar te të tjerët, gjë që ju ka ndihmuar të kuptoni më mirë veten. Tani, vëmendja kthehet tek ju. Qëllimet dhe dëshirat tuaja dalin në plan të parë. Mos lejoni që dyshimet t’ju ndalojnë; përdorini ato si forcë për të ndërtuar një vetëbesim më të sinqertë dhe më të fortë.
Akrepi
Për Akrepët, kjo panselenë ndriçon sektorin e karrierës dhe jetës profesionale. Ajo ju nxit të tregoni publikisht atë për të cilën keni punuar në heshtje. Kur besoni në veten tuaj, edhe të tjerët ndihen më të sigurt për t’ju besuar. Është momenti të merrni rol drejtues në punë dhe të mos e nënvlerësoni veten apo kontributin tuaj.
Ujori
Nëse jeni Ujor, kjo është periudha juaj dhe zhvillimi personal është në kulm. Me kaq shumë planetë në shenjën tuaj, energjia juaj është e fuqishme dhe përcaktuese. Megjithatë, kjo panselenë hedh dritë mbi marrëdhëniet tuaja, duke ju ftuar të kërkoni përgjigje edhe përmes të tjerëve, jo vetëm brenda vetes. Sa më autentikë të jeni, aq më të pastra, më të qarta dhe më të vërteta do të bëhen lidhjet tuaja.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
