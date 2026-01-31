Berisha mohon lajmet për ndërprerje në Strasburg: Në fjalën time kërkova edhe qeveri teknike

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka hedhur poshtë raportimet sipas të cilave atij i është ndërprerë fjala gjatë fjalimit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës në Strasburg, duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe keqinterpretime të qëllimshme.
Gjatë një interviste, Berisha sqaroi se rregullorja e Asamblesë parashikon që çdo diskutant të ketë në dispozicion vetëm dy minuta kohë, pas së cilës mikrofoni ndërpritet automatikisht. Sipas tij, ky është një mekanizëm standard procedural dhe jo një veprim i drejtuar ndaj tij personalisht.
Berisha theksoi se ishte i vetëdijshëm për kufizimin kohor dhe se mesazhin kryesor e kishte përcjellë që në minutat e para të fjalës së tij. Ai shtoi se, edhe pse zëri ndërpritet pas përfundimit të kohës, transmetimi vizual vazhdon dhe pikërisht në këtë moment ai ka artikuluar kërkesën për krijimin e një qeverie teknike në Shqipëri.
Kreu i PD-së reagoi gjithashtu ndaj lajmeve sipas të cilave ai nuk ishte i ftuar në këtë seancë, duke sqaruar se është anëtar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe se pjesëmarrja e anëtarëve nuk bëhet përmes ftesave individuale.
Ai akuzoi disa media pranë qeverisë për deformim të qëllimshëm të fakteve dhe për përpjekje për të minimizuar mesazhin politik që, sipas tij, u përcoll në Strasburg lidhur me situatën politike në Shqipëri.
