Berisha thirrje për mobilizim më 10 shkurt: Të dëshmojmë se opozita është e vendosur të fitojë

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë thirrje për një mobilizim të gjerë qytetar në protestën e paralajmëruar për datën 10 shkurt, duke e cilësuar atë si një moment vendimtar për fatin politik të vendit.
Gjatë komunikimit të tij të përjavshëm në rrjetet sociale, Berisha u ndal te protesta e 24 janarit, të cilën e cilësoi si një sukses të rëndësishëm të opozitës, duke theksuar se ajo ka shkaktuar, sipas tij, panik në radhët e mazhorancës dhe qeverisë së kryeministrit Edi Rama.
Sipas Berishës, reagimet e ditëve të fundit nga përfaqësues të qeverisë dhe mbështetës të saj në media janë shenjë e një krize të thellë politike, ndërsa akuzoi kryeministrin për arrogancë dhe shkëputje nga realiteti, duke iu referuar takimeve të tij me fermerët në Divjakë.
Ai theksoi se opozita synon ta vijojë presionin politik përmes protestave paqësore, të cilat, sipas tij, nuk duhet të ndalen deri në largimin e qeverisë aktuale nga pushteti. Në këtë kuadër, Berisha deklaroi se protesta e 10 shkurtit do të jetë një paralajmërim i fortë dhe i drejtpërdrejtë ndaj mazhorancës.
Kreu i PD-së pranoi se ka kërkesa nga qytetarët që protestat të zgjasin deri në realizimin e qëllimeve të opozitës, duke e cilësuar këtë si një formë legjitime presioni politik, por shtoi se një qasje e tillë kërkon përfshirje dhe angazhim edhe më të gjerë qytetar.
Në përfundim, Berisha u bëri thirrje mbështetësve të tij që të shumëfishojnë forcat dhe të bashkohen në protestën e radhës, duke theksuar se vetëm përmes qëndresës dhe mobilizimit të vazhdueshëm opozita mund të arrijë fitoren politike.
