‘Kam qenë në Tiranë, vajza të jashtëzakonshme!’ Zbulohet e-maili që ish Sekretari i Përgjithshëm i KiE i shkroi Epsteinit pas vizitës në Shqipëri

Një email i dërguar më 25 maj 2012 hedh dritë mbi një komunikim privat mes Thorbjørn Jagland, asokohe Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Europës, dhe financierit amerikan Jeffrey Epstein, vetëm një ditë pas një vizite zyrtare të Jagland në Shqipëri.
Në mesazhin elektronik, i cili është bërë publik së fundmi, Jagland shkruan shkurt: “Kam qenë në Tiranë, vajza të jashtëzakonshme”. Email-i është dërguar më 25 maj 2012, ndërsa vizita zyrtare në Tiranë ishte zhvilluar një ditë më parë, më 24 maj, sipas axhendave dhe burimeve zyrtare publike.
Gjatë qëndrimit në Shqipëri, Jagland ka zhvilluar takime institucionale me krerët më të lartë të shtetit shqiptar të asaj kohe, përfshirë ministrin e Jashtëm Edmond Haxhinasto, kryeministrin Sali Berisha dhe presidentin Bamir Topi. Vizita ishte pjesë e angazhimeve të Këshillit të Europës në kuadër të mbështetjes për reformat demokratike, të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës në vend.
Thorbjørn Jagland ka drejtuar Këshillin e Europës në një periudhë kyçe për institucionin paneuropian, i cili mbikëqyr respektimin e standardeve demokratike në 47 shtete anëtare. Ai ka mbajtur gjithashtu poste të larta politike në Norvegji, përfshirë atë të kryeministrit dhe ministrit të Jashtëm.
Email-i i publikuar nuk përmban informacion mbi takime private, aktivitete jashtë axhendës zyrtare apo ndonjë veprim konkret të lidhur me vizitën në Shqipëri. Komenti i përfshirë në mesazh mbetet i paqartë në kontekst dhe nuk shoqërohet me shpjegime apo zhvillime të mëvonshme të dokumentuara publikisht.
Megjithatë, fakti që ky komunikim ka ndodhur me Jeffrey Epstein – një figurë që vite më vonë do të përfshihej në skandale të rënda penale dhe ndërkombëtare – ka rikthyer vëmendjen mbi rrjetin e kontakteve private që ai kishte me personalitete të larta politike dhe institucionale në mbarë botën. Deri më tani, nuk ka prova publike që të tregojnë për ndonjë lidhje apo bashkëpunim të mëtejshëm mes Jagland dhe Epstein përtej këtij komunikimi.
