Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Edhe Shqipëria në dosjet e Epstein. Ja çfarë u zbulua
Transmetuar më 31-01-2026, 11:46

Drejtuesi i lartë evropian: Isha në Tiranë, vajza të jashtëzakonshme

Ndër 3 milionë e gjysmë dokumente që nxori Departamenti i Drejtësisë në SHBA figurojnë edhe gjëra që lidhen me Shqipërinë.

Më 25 maj 2012, Thorbjorn Jagland, ish kryeministër i Norvegjisë, në kohën kur mbante postin e ish Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës i ka dërguar një letër me postë elektronike të shumëpërfolurit Jeffrey Epstein.

Letra ishte përgjigje me email e mesazhit që disa orë më parë i kishte dërguar Jeffrey Epstein.

“Përshëndetje Jeffrey! Jo nuk e kam telefonuar ende. Isha në Tiranë, në Shqipëri. Vajza të jashtëzakonshme. Do të shkoj në Jordani, Palestinë e më pas në Izrael. Kthehem të enjten!”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...