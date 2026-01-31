Edhe Shqipëria në dosjet e Epstein. Ja çfarë u zbulua

Drejtuesi i lartë evropian: Isha në Tiranë, vajza të jashtëzakonshme
Ndër 3 milionë e gjysmë dokumente që nxori Departamenti i Drejtësisë në SHBA figurojnë edhe gjëra që lidhen me Shqipërinë.
Më 25 maj 2012, Thorbjorn Jagland, ish kryeministër i Norvegjisë, në kohën kur mbante postin e ish Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës i ka dërguar një letër me postë elektronike të shumëpërfolurit Jeffrey Epstein.
Letra ishte përgjigje me email e mesazhit që disa orë më parë i kishte dërguar Jeffrey Epstein.
“Përshëndetje Jeffrey! Jo nuk e kam telefonuar ende. Isha në Tiranë, në Shqipëri. Vajza të jashtëzakonshme. Do të shkoj në Jordani, Palestinë e më pas në Izrael. Kthehem të enjten!”.
