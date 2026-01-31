Premiera ‘sekrete’ që tronditi Uashngtonin! Media e përjashtuar dhe pikëpyetje mbi transparencën

Uashington, 31 Janar 2026
Premiera e dokumentarit “Melania”, një projekt me buxhet të lartë që fokusohet në momente të përzgjedhura nga jeta e Zonjës së Parë të Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, ka shkaktuar reagime të forta dhe debat të gjerë në qarqet mediatike, artistike dhe politike në SHBA.
Shfaqja u mbajt në Kennedy Center në Uashington, por ndryshe nga praktikat standarde për prodhime të këtij niveli, eventi u zhvillua me dyer të mbyllura. Gazetarët, kritikët e filmit dhe përfaqësuesit e mediave kryesore amerikane nuk u lejuan të merrnin pjesë në premierë, një vendim që menjëherë ngriti dyshime mbi natyrën e projektit dhe mënyrën e kontrollit të narrativës publike.
Dokumentari është prodhuar nga Amazon MGM Studios, e cila raportohet se ka paguar rreth 40 milionë dollarë për të drejtat e shfaqjes, ndërsa rreth 35 milionë dollarë të tjera janë shpenzuar për promovimin global të filmit. Megjithatë, pavarësisht këtij investimi të jashtëzakonshëm, media prestigjioze si The New York Times, The Washington Post, Associated Press dhe Vanity Fair mbetën jashtë premierës.
Sipas raportimeve të mediave amerikane, shfaqja u organizua ekskluzivisht për Donald Trump dhe të ftuarit e tij, kryesisht miq dhe figura politike aleate. Mes të pranishmëve përmenden emra të njohur si artistja Nicki Minaj dhe Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio.
Filmi, i realizuar nga regjisori Brett Ratner, ndjek Melania Trump gjatë 20 ditëve para inaugurimit presidencial të vitit 2025. Përfshirja e Ratnerit ka rikthyer polemika të vjetra, pasi në vitin 2017 ai u përball me akuza publike nga disa gra për ngacmim dhe sulm seksual, akuza të cilat regjisori i ka mohuar vazhdimisht. Rikthimi i tij në një projekt kaq të ekspozuar ka shtuar debatet mbi etikën dhe përgjegjësinë në industrinë e filmit.
Gjatë premierës, regjisori u përpoq të justifikonte buxhetin e lartë të dokumentarit, duke deklaruar se projekti ka angazhuar profesionistë të nivelit të lartë dhe se shpenzime të tilla janë të zakonshme për prodhime ambicioze. Megjithatë, kritikat nuk janë shuar.
Sipas një raportimi të Rolling Stone, i mbështetur në burime anonime nga ekipi i filmit, rreth dy të tretat e stafit kanë kërkuar që emrat e tyre të mos përfshihen në titrat përfundimtarë, duke u distancuar publikisht nga projekti. Ky zhvillim është interpretuar nga kritikët si një sinjal i pakënaqësisë së brendshme me përmbajtjen ose mesazhin e filmit.
Vetë Melania Trump, e cila figuron edhe si producente përmes kompanisë së saj, ka deklaruar se “Melania” nuk duhet parë si një dokumentar tradicional, por si një “përvojë kreative” që pasqyron këndvështrime dhe momente të përzgjedhura nga jeta e saj personale.
Pavarësisht fushatës intensive të marketingut dhe shfaqjes në mbi 1.500 kinema në mbarë botën, dokumentari po përballet që në ditët e para me interes të kufizuar nga publiku. Kritikat e para e cilësojnë përmbajtjen si të cekët, duke e krahasuar më shumë me një projekt promovues sesa me një dokumentar autentik.
Ndërsa debati vijon, “Melania” është shndërruar në një rast studimor për diskutimin më të gjerë mbi kufijtë mes dokumentarit, imazhit politik dhe kontrollit të informacionit në epokën moderne të medias.
