Zbulohet bodrumi i tmerrit në Selanik. Arrestohen dy burra për vrasje të dyfishtë dhe krime të rënda

31 Janar, 2026
Autoritetet greke kanë arrestuar dy burra, të moshës 52 dhe 50 vjeç, të dyshuar për vrasje me dashje në bashkëpunim dhe në vazhdimësi, si dhe për një rast të rëndë përdhunimi, në një çështje që ka tronditur opinionin publik në Greqi. Hetimet kanë zbuluar se një bodrum në zonën Menemeni të Selanikut dyshohet se është përdorur si vend ku janë kryer krime të rënda ndaj grave të zhdukura prej vitesh.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë Greke, 52-vjeçari ka pranuar pjesërisht fajësinë dhe ka bashkëpunuar me autoritetet, duke i çuar hetuesit drejt bodrumit ku dyshohet se ka ndodhur vrasja e parë. Rasti doli në dritë mbrëmjen e së premtes, më 30 janar, pas transmetimit të një emisioni investigativ që hodhi dritë mbi zhdukjet misterioze të dy grave.
Viktima e parë dyshohet të jetë Maria Angelakoudi, 46 vjeçe, e zhdukur që nga fillimi i tetorit 2024. Familja e saj kishte denoncuar zhdukjen në qytetin e Aleksandrupolit. Sipas dëshmisë së autorit të dyshuar, më 30 tetor 2024, gjatë një qëndrimi në bodrum ku konsumoheshin lëndë narkotike, ai e ka vrarë viktimën pas një konflikti verbal. Trupi i saj, sipas hetimeve, është larguar më pas me ndihmën e bashkëpunëtorit dhe është hedhur në mbeturina.
Hetimet morën një kthesë edhe më dramatike kur policia gjeti trupin e pajetë të një gruaje të dytë në tarracën e të njëjtës ndërtesë. Viktima e dytë është identifikuar si Evridiki (Vicky) Koutsaki, 43 vjeçe, e zhdukur që nga korriku i vitit 2025. Për këtë rast, 52-vjeçari ka dhënë një version tjetër, duke pretenduar se gruaja kishte ndërruar jetë në gjumë për shkaqe natyrore. Megjithatë, në vend që të njoftonte autoritetet, ai dyshohet se ka fshehur trupin e saj, të mbuluar me batanije, në ambientet e ndërtesës.
Policia Greke konfirmon se zbardhja e këtyre krimeve është rezultat i një hetimi të gjatë dhe të detajuar nga Njësia për Luftimin e Krimit të Organizuar në Greqinë Veriore. Dosja tashmë i është referuar Prokurorisë kompetente, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes, rolin e secilit të dyshuar dhe nëse ka raste të tjera penale të lidhura me këtë çështje.
Ngjarja ka ngjallur reagime të forta në shoqërinë greke, duke rikthyer në vëmendje çështjen e sigurisë, mbrojtjes së grave dhe efektivitetit të mekanizmave të parandalimit dhe hetimit të krimeve të rënda.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd