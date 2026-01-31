Superiorja/ Java e 22-të premton spektakël, si në krye ashtu edhe për mbijetesë

TIRANE – Java e 22-të e kampionatit “Abis Superiore” do të ndalojë një fond në dy ditë dhe pritet të përballojë interesimin në luftën për objektivat sezonalale.
Takimi i parë i ditës së shtunë është ai mes Vorës dhe Flamurtarit, që do të luhet në orën 13:30 në stadiumin “Vora”. Një sfidë e fortë mes dy skuadrave që synojnë tre pikët për të vendosur pozicionin në renditje.
Në orën 16:30, në stadiumin “Arena e Demave”, Partizani do të më përballet me AF Elbasanin. Një ndeshje e shumëpritur, ku të dyja skuadrat hyjnë në fushë me synimin për fitore. AF Elbasani ndët vetëm një pikë të madhe kreut të renditjes, ndërsa Partizani kërkon të reagojë pas humbjes së fundit ndaj Vllaznisë.
Ndeshja e fundit e ditës së shtunë do të luhet në ‘Arenën Kombëtare’ në orën 19:00, ku Dinamo City pret Bylisin. Pas dy blutëve radhazi, për të përmirësuar rikthimin e fitorja përpara tifozëve të tire.
Dy taket e fundit të javës së 22-të janë programuar të dielën në orën 16:30. Në stadiumin “Niko Dovana”, Teuta do të përballet me mua Vllaznin, skuadër që po kalon një moment shumë të mirë dhe kryeson kampionatin. Nga ana tyletër, durrsakët ndodhen në një periudhë jo pozitive, pasi në tetë ndeshjet e fundit nuk kanë arritur asnjë fitore.
Në “Egnatia Arena”, kampionët në fuqi të Egnatias do të presin Tiranën. Rrogozhinasit në tre ndeshjet e fundit kanë dy barazime dhe një fotografi dhe do të sinkronizojnë rikthimin në fitorja në shtëpi. Ndërkohë, Tirana vjen nga një formë pozitive, me 7 pikë të grumbulluara në tre ndeshjet e fundit dhe sinon një rezultat pozitiv për t’iu afruar Flamurtarit dhe Bylisit në interpretim.
I kalendari i ndeshjeve të javës së 22-të:
