Krim i rëndë në Austri! Nëna dyshohet se vrau me th’ikë djalin 12-vjeçar

Një ngjarje e rëndë me pasoja fatale është regjistruar në qytetin Leoben të Austrisë, ku një fëmijë 12-vjeçar ka humbur jetën pas një sulmi me mjet prerës, ndërsa autoritetet dyshojnë se ngjarja ka ndodhur brenda rrethit familjar.
Sipas burimeve zyrtare dhe raportimeve të mediave austriake, shërbimet e emergjencës janë njoftuar pasditen e së premtes dhe kanë ndërhyrë në një banesë pranë spitalit rajonal LKH Leoben. Në vendngjarje, ekipet mjekësore kanë konstatuar plagë të rënda në zonën e qafës së të miturit.
Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme, fëmija nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra. Gjatë kontrollit të ambientit, autoritetet kanë gjetur të plagosur edhe nënën e viktimës, e cila po trajtohet nga stafi mjekësor.
Hetimet janë marrë në dorë nga Zyra Provinciale e Policisë Kriminale, e cila po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të ngjarjes. Për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, autoritetet kanë shmangur dhënien e detajeve shtesë, ndërsa nuk është konfirmuar ende nëse është kryer ndalim apo arrestim.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje të thellë në komunitetin lokal, ndërsa priten zhvillime të mëtejshme nga hetimet zyrtare.
