Aksidenti tragjikisht në Rumani, i jepet sot lamtumira e fundit pesë tifozëve të PAOK-ut, mes tyre edhe një shqiptar

Sot i jepet lamtumira e fundit pesë nga shtatë viktimat e aksidentit tragjik të ndodhur në Rumani, ku një furgon me tifozë të PAOK-ut u përplas me një kamion, duke shkaktuar humbje të rënda njerëzore.
Në Aleksandri të Imathias, atmosfera është e mbushur me dhimbje. Në orën 11:00, trupat e tre të rinjve do të mbërrijnë në Kishën e Ngjitjes së Virgjëreshës Mari, ku familjarë, miq dhe të afërm do t’u japin lamtumirën e fundit Vasilis Palos, Kostas Markopoulos dhe Dimitris Maronitis. Ceremonia mortore do të zhvillohet në orën 13:00.
Ndërkohë, në Selanik, në zonën e Efkarpias, në orën 12:00 do të mbahet ceremonia mortore për Giorgos Kesanidis, në Kishën e Shën Irinit Chrysovalantou. Po ashtu, në orën 13:00, në Stefaninë të komunës së Volvës, familjarët do t’i japin lamtumirën e fundit Thanasis Gouzouris, në Kishën e Shën Dimitrios.
Sakaq, vijon ankthi për gjendjen shëndetësore të një 20-vjeçari, i cili mbeti i plagosur rëndë dhe ndodhet i shtruar në Klinikën e Neurokirurgjisë në spitalin “Papageorgiou” në Selanik. Sipas mjekëve, ai është jashtë rrezikut për jetën, por ka pësuar plagët më serioze mes të mbijetuarve. Një tjetër i plagosur, 28 vjeç, u largua ditën e djeshme nga i njëjti spital, pasi shprehu dëshirën për të marrë pjesë në ceremonitë mortore të shokëve të tij.
Lajme inkurajuese raportohen edhe nga Rumania për një tjetër 20-vjeçar të plagosur, i cili po trajtohet në spitalin e Timișoarës. Sipas agjencisë APE-MPE, mjekët kanë ulur nivelin e qetësimit dhe i riu ka reaguar duke lëvizur gjymtyrët, me përjashtim të krahut të thyer. Ai do të vijojë të qëndrojë i intubuar për arsye mjekësore, për të shmangur komplikacione në frymëmarrje pas ndërhyrjes kirurgjikale. Një bord mjekësor pritet të vlerësojë në ditët në vijim mundësinë dhe kohën e riatdhesimit të tij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd