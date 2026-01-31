Aksident në Unazën e Madhe, pranë Kopshtit Zoologjik në Tiranë

Një aksident rrugor është regjistruar pak pas mesnate në Unazën e Madhe të Tiranës, në segmentin pranë Kopshtit Zoologjik dhe Kompleksit “Fari”.
Deri në këto momente nuk ka informacion zyrtar lidhur me persona të lënduar si pasojë e aksidentit.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë, të cilat kanë ndërhyrë për normalizimin e qarkullimit dhe për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Autoritetet pritet të dalin me një njoftim zyrtar në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd