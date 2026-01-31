Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Unazën e Madhe, pranë Kopshtit Zoologjik në Tiranë
Transmetuar më 31-01-2026, 07:47

Një aksident rrugor është regjistruar pak pas mesnate në Unazën e Madhe të Tiranës, në segmentin pranë Kopshtit Zoologjik dhe Kompleksit “Fari”.

Deri në këto momente nuk ka informacion zyrtar lidhur me persona të lënduar si pasojë e aksidentit.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë, të cilat kanë ndërhyrë për normalizimin e qarkullimit dhe për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Autoritetet pritet të dalin me një njoftim zyrtar në vijim.

