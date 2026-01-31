Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kushte atmosferike të paqëndrueshme, parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 31-01-2026, 07:34

Për ditën e shtunë vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët të karakterit lokal përgjatë relieveve malore.

Era do të fryjë do të fryjë me drejtim nga juglindje – jugperëndim, në mbrëmje drejtimi i erës kthehet nga Verilindja me shpejtësi mesatare 6 m/s.

Deti – Valëzimi forcës 1-2 ballë.

