Nga vizat te tregtia, plan i ri presioni i Brukselit për të mbajtur larg emigrantët që vijnë nga vendet jashtë BE

BE pritet të përdorë vizat si mjet presioni kundër migracionit të paligjshëm. Brukseli shpall mjete të reja presioni për t’i shtyrë qeveritë e huaja të riatdhesojnë shtetasit e tyre dhe të ndalojnë nisjet e paligjshme drejt Evropës
Komisioni Evropian ka prezantuar strategjinë e tij pesëvjeçare për migracionin, e cila parashikon përdorimin e stimujve dhe masave të presionit ndaj vendeve jashtë BE-së, me synim bashkëpunimin për mbajtjen e emigrantëve të parregullt jashtë bllokut.
Sipas dy dokumenteve jo-legjislative të paraqitura të enjten nga Komisioni, Bashkimi Evropian synon të ndjekë një politikë të ashtuquajtur “diplomaci migratore më këmbëngulëse” gjatë pesë viteve të ardhshme.
Propozimet përfshijnë forcimin e sistemit të partneriteteve me vendet e treta, duke përdorur aksesin në viza, tregtinë dhe mbështetjen financiare si mjete presioni për t’i shtyrë qeveritë e huaja të riatdhesojnë shtetasit e tyre dhe të ndalojnë nisjet e paligjshme drejt Evropës.
Në këtë kuadër, BE-ja parashikon edhe përmirësimin e mekanizmit të pezullimit të vizave për vendet që konsiderohen si jo mjaftueshëm bashkëpunuese me politikat kufitare të unionit.
Dokumenti i parë, i titulluar “Strategjia Evropiane për Menaxhimin e Azilit dhe Migracionit”, shërben si një plan orientues për qasjen e Komisionit në pesë vitet e ardhshme dhe, në përgjithësi, përputhet me linjën aktuale të politikave: shtrëngimin e kufijve, përdorimin e teknologjive të avancuara për gjurmimin e shtetasve jo të BE-së që hyjnë në territorin e unionit, si dhe përmirësimin e procedurave për kthimin e emigrantëve të parregullt në vendet e tyre të origjinës.
Komisioni thekson se të gjitha masat do të bazohen në respektimin e të drejtave themelore. Një shtyllë e rëndësishme e strategjisë synon gjithashtu të tërheqë talente dhe punonjës të kualifikuar, për të rritur konkurrueshmërinë dhe për të plotësuar mungesat në tregun e punës të BE-së.
“Prioriteti është i qartë: të ulim numrin e hyrjeve të paligjshme dhe t’i mbajmë ato në nivele të ulëta”, deklaroi komisioneri evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner.
