Dolce thotë se i vjen për të vjellë për marrëdhënien Alba-Limi
Transmetuar më 30-01-2026, 23:08

Prime i sotëm i Big Brother VIP Kosova premton një natë të zjarrtë.

“Vëllai i Madh” ka rezervuar për publikun rrëfimin e një banoreje, e cila do të ketë edhe një surprizë të këndshme, transmeton Klankosova.tv.

Gjatë natës nuk do të mungojnë as përplasjet e ballafaqimet, ndërsa njëri nga tre të nominuarit e sotëm do ta lë përfundimisht shtëpinë më të famshme në vend.

Dolces i vjen neveri nga raporti midis Limit dhe Albës.

