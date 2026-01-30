Prime i sotëm i Big Brother VIP Kosova premton një natë të zjarrtë.
“Vëllai i Madh” ka rezervuar për publikun rrëfimin e një banoreje, e cila do të ketë edhe një surprizë të këndshme, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë natës nuk do të mungojnë as përplasjet e ballafaqimet, ndërsa njëri nga tre të nominuarit e sotëm do ta lë përfundimisht shtëpinë më të famshme në vend.
Dolce thotë se i vjen për të vjellë për marrëdhënien Alba-Limi
Dolces i vjen neveri nga raporti midis Limit dhe Albës.
