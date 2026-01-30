Përfundon rinumërimi i votave në Kosovë

PRISHTINË – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është përmbyllur procesi i rinumërimit të fletëvotimeve në gjithsej 2,557 vendvotime, ku më 28 dhjetor 2025 ishte zhvilluar procesi i votimit.
Sipas vendimit fillestar të KQZ-së, të datës 13 janar 2026, ishte paraparë rinumërimi i 100 për qind të vendvotimeve në 10 komuna: Dragash, Kaçanik, Leposaviq, Prizren, Skënderaj, Shtime, Ferizaj, Vushtrri, Mamushë dhe Ranillug. Ndërkohë, në 28 komunat e tjera ishte planifikuar rinumërimi i 10 për qind të vendvotimeve, përfshirë komunat Deçan, Gjakovë, Gllogoc, Gjilan, Istog, Klinë, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë e Jugut, Lipjan, Novobërdë, Obiliq, Rahovec, Pejë, Podujevë, Prishtinë, Shtërpcë, Suharekë, Viti, Zubin Potok, Zveçan, Malishevë, Junik, Hani i Elezit, Graçanicë, Partesh, Kllokot dhe Mitrovicë e Veriut.
Me një vendim të dytë, të marrë më 19 janar 2026, KQZ vendosi që në procesin e rinumërimit të përfshihen edhe vendvotime shtesë në këto komuna, duke zgjeruar kështu verifikimin e materialeve zgjedhore.
Sipas KQZ-së, vendimet për rinumërim janë marrë me qëllim të garantimit të saktësisë dhe integritetit të rezultateve zgjedhore, si dhe për të siguruar që vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës të reflektohet në mënyrë të drejtë dhe të saktë në rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve.
