Zodiaku Ekstrem/ Do’s & Don’ts, e shtunë 31 janar 2026

ZODIAK EKSTREM: Do’s dhe Don’ts për të 12 shenjat sot (E shtunë, 31 janar 2026)
Do’s dhe Don’ts për shenjat e zodiakut nga Angeliki Manousaki – “Zodiak Ekstrem” dhe kush e përballon, le të vazhdojë ta lexojë!
Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, frymë krijuese dhe ndryshime që po afrohen. Do’s dhe Don’ts e sotme vijnë për të vënë gjërat – dhe ty – në rregull.
Rubrika “Zodiak Ekstrem” është këtu… dhe kush ka durim, bujrum!
Dashi
DO’s:
Meqë ndjen se ka çështje që duhen diskutuar me miqtë, atëherë bisedoji, edhe nëse nuk ke gjetur ende mënyrën e duhur për ta nisur. Hap pas hapi dhe gjithçka do të dalë vetvetiu – të paktën kështu shpresojmë. Megjithatë, ndoshta duhet më parë të sqarosh disa gjëra brenda mendjes tënde dhe më pas të thuash atë që ke për të thënë. Mendoje mirë këtë.
DON’Ts:
Mos fol në mënyrë të ashpër, sepse do të prishet kuptimi i asaj që dëshiron të shprehësh dhe do të keqkuptohet plotësisht. Në punë, mos vazhdo keqkuptimet që kanë nisur në periudhën e kaluar. Mos hezito të marrësh distancë kur duhet. Gjithashtu, mos i humb kufijtë në diskutimet me familjen.
Demi
DO’s:
Që të mos vazhdosh të vështirësohesh në kuptimin e disa situatave, duhet t’u japësh kohë të tjerëve të hapen dhe të përpiqesh të shohësh edhe këndvështrimin e tyre. Këtë do ta arrish vetëm nëse vëzhgon me kujdes çfarë thonë dhe çfarë bëjnë. Vepro siç duhet, por qëndro larg grindjeve.
DON’Ts:
Në punë, mos u streso sepse bëhesh i ngarkuar dhe i padurueshëm. Mos lejo që komunikimi i vështirë të pengojë marrëveshjet që po përpiqesh të arrish, sepse kjo do të sjellë tensione të panevojshme. Mos u bë absolut apo reagues. Mos bëj komente të kota. Mos jep premtime që e di që nuk mund t’i mbash.
Binjakët
DO’s:
Përpiqu t’i shohësh disa situata nga një kënd tjetër, që të mund t’i menaxhosh më mirë. Bëj biseda prapa skenës, sepse përmes tyre do të mësosh shumë për të tjerët dhe do të kuptosh më qartë qëndrime dhe sjellje. Megjithatë, duhet të jesh i matur në fjalë dhe veprime.
DON’Ts:
Mos u streso duke menduar se duhet të provosh diçka. Nuk ke pse të provosh asgjë. Nëse e sheh kështu, nuk do të arrish të përshtatësh siç duhet veprimet e tua. Mos u bë nervoz apo i prerë në përgjigje për shkak të komenteve që dëgjon. Mos u trego i pakujdesshëm me shpenzimet. Mos fol pa menduar, kudo dhe gjithmonë.
Gaforrja
DO’s:
Përpiqu të ruash optimizmin, edhe nëse kjo të duket e vështirë. Kujdes edhe mënyrën se si reagon. Me pak fjalë, qëndro larg çdo lloj teprimi. Organizo një takim me miqtë, sepse ata kanë ide dhe zgjidhje të bukura për të të ofruar – mjafton t’i dëgjosh.
DON’Ts:
Mos e humb kontrollin në atë që thua, duke menduar se duhet t’i thuash gjërat pa filtër. Dita është e çuditshme, ndjenjat janë të përziera dhe ankthi nuk të lë të shohësh qartë, ndaj tregohu i kujdesshëm në përgjithësi. Mos u trego i pakujdesshëm në marrëveshjet financiare dhe mos shpenzo pa kriter.
Luani
DO’s:
Sot përpiqu të kalosh kohë me veten, sepse ka shumë çështje që duhet t’i përballosh në mënyrë më personale. Në punë, mund të gjesh zgjidhje shumë të mira, mjafton të mbështetesh te vetja. Në përgjithësi, duhet t’i besosh më shumë vetes. Lëri komentet e të tjerëve mënjanë.
DON’Ts:
Në punë, mos lejo që diskutimet të tensionohen me kolegët. Në dashuri, mos i shpreh me forcë shqetësimet apo ankesat. Mos u bë i tepruar duke menduar se kështu do të bindësh të tjerët. Mos e humb qetësinë dhe mos u përfshi në thashetheme.
Virgjëresha
DO’s:
Ulu dhe rishiko programin që ke përgatitur vetë, sepse diçka nuk shkon. Ndal së dramatizuari situatat në mendjen tënde, sepse kjo të dëmton. Dëgjo këndvështrime të ndryshme për të gjetur mënyra që të ndryshosh sjellje që nuk të shërbejnë më.
DON’Ts:
Mos i shty situatat me zor, sepse mund të krijosh probleme me miqtë. Mos zhvillo biseda me ton të lartë në punë, sepse rrezikon përplasje me kolegët. Mos u zhgënje nga mungesa e komunikimit të lehtë sot.
Peshorja
DO’s:
Në punë, duhet të bisedosh për disa çështje që të sqarosh pozicionin tënd. Meqë e dëshiron vetë këtë, pse të mos e nisësh sot? Fokusohu te detyrimet e tua, sepse duhet t’i mbyllësh një nga një. Merr distancë nga gjithçka që të shpërqendron.
DON’Ts:
Mos e humb qetësinë, masën apo filtrin për shkak të tensionit që ndihet. Mos u zhgënje nga komentet që dëgjon dhe mos u bë i pasigurt për shkak të tyre. Mos u përpiq t’i kënaqësh ata për të fituar miratim.
Akrepi
DO’s:
Bëj bisedat që duhen, edhe nëse ndjen mungesë mirëkuptimi. Edhe në kushte të vështira, ti mund t’ia dalësh. Çoji përpara çështjet që të përkasin sipas mënyrës që ti e konsideron më të mirë. Kërko ndihmë për të parë situatat nga një kënd tjetër.
DON’Ts:
Mos këmbëngul vetëm te mendimi yt, sepse nuk do të dëgjosh të tjerët. Nëse nuk lëshon pak pe, si pret të gjeni zgjidhje të përbashkët? Nëse nuk komunikon siç duhet, mos u bë kokëfortë.
Shigjetari
DO’s:
Merr pjesë në biseda, sepse mund të ndihesh rehat dhe të hapesh emocionalisht, ose të ndodhë e kundërta me të tjerët. Vendos filtër në përgjigjet e tua. Ka njerëz që duan të të kuptojnë, mjafton t’i lejosh. Shkarko tensionin përmes punës.
DON’Ts:
Mos u fut në mendime të dyta, sepse kjo të rëndon psikologjikisht dhe të pengon të shohësh realitetin. Mos lejo që tensioni të të bëjë nervoz. Mos shmang ndjenjat e tua.
Bricjapi
DO’s:
Mbaji tonet e ulëta dhe qetësinë në bisedat me kolegët dhe partnerin. Krijo kontaktet e duhura për të hapur rrugë në punë. Ji i përqendruar dhe i qetë, sidomos në negociata.
DON’Ts:
Mos krijo pasiguri nga mendimet që vetë i ushqen. Mos i shty gjërat me zor. Mos përdor nënkuptime apo komente thumbuese. Mos i neglizho financat.
Ujori
DO’s:
Me biseda të qeta mund të vësh gjithçka në vend dhe të sqarosh pozicionin tënd. Ndal së qeni i tepruar. Kontrollo programin dhe financat për t’i rregulluar dhe për t’u çliruar nga ankthi.
DON’Ts:
Në punë, mos u lodh më shumë seç duhet. Mos u bë i prerë në përgjigje për shkak të presionit. Mos lejo zhgënjimin të krijojë distancë apo ftohtësi.
Peshqit
DO’s:
Ruaj kreativitetin edhe sot. Shfrytëzo anën tënde lozonjare për të shprehur ndjenjat. Bëj biseda për të vendosur kufij dhe për të sqaruar situata. Në punë, tregohu më krijues për të mbyllur çështjet e hapura.
DON’Ts:
Mos i keqinterpreto sjelljet e të tjerëve dhe mos i merr gjërat personalisht. Mos mendo se nuk vlerësohesh, sepse ky mendim sjell keqkuptime. Mos reagoni nga inati. Mos i thuaj “jo” flirtit.
