Franca heq detyrimin! Pas martese çifti mund të mos kryej seks!

Franca ka vendosjr të sanksionojë me ligj fundin e të ashtuquajturave “të drejta bashkëshortore” – nocionin që martesa nënkupton një detyrim për të kryer marrëdhënie seksuale.
Projektligji i miratuar në Asamblenë Kombëtare shton një klauzolë në kodin civil të vendit për ta bërë të qartë se “bashkësia e jetesës” nuk krijon një “detyrim për marrëdhënie seksuale”.
Ligji i propozuar gjithashtu e bën të pamundur përdorimin e mungesës së marrëdhënieve seksuale si argument në divorcin e bazuar në faj. Aktualisht, kodi civil francez i përcakton detyrat e martesës si “respekt, besnikëri, mbështetje dhe ndihmë” dhe thotë se çiftet i përkushtohen një “bashkësie jetese”.
Askund në tekste nuk përmenden të drejtat “bashkëshortore” – pra seksuale. Origjina e këtij nocioni qëndron në ligjin mesjetar të kishës. Megjithatë, gjyqtarët në paditë moderne të divorcit, herë pas here, i kanë dhënë një interpretim të gjerë konceptit të “bashkësisë së jetesës” duke përfshirë edhe marrëdhëniet seksuale.
