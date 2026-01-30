‘Kohët kanë ndryshuar’! Gjermania nxit debatin për një bombë bërthamore evropiane

Ish-ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Joschka Fischer, ka bërë thirrje për krijimin e një kapaciteti bërthamor të përbashkët europian, duke argumentuar se arkitektura aktuale e sigurisë nuk garanton më mbrojtjen e kontinentit.
Në një intervistë për gazetën Tagesspiegel, Fischer theksoi se garancitë tradicionale të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara nuk mund të konsiderohen më të qëndrueshme.
“Garancitë e sigurisë amerikane nuk janë më të besueshme nga ky moment. Gjermania ka pa dyshim përgjegjësi udhëheqëse në Europë, por gjithmonë vetëm në bashkëpunim me të tjerët”, u shpreh ai.
Fischer sqaroi se nuk bëhet fjalë për armatim bërthamor kombëtar gjerman, por për një armë bërthamore të përbashkët të Bashkimit Europian, si instrument parandalues në një mjedis ndërkombëtar gjithnjë e më të paqëndrueshëm.
Sipas tij, Europa duhet të pranojë realitetin e ri të sigurisë:
“Kohët kanë ndryshuar. Jemi të kërcënuar. Duhet të mbrohemi.”
Ai theksoi se çarmatimi nuk përbën më një alternativë realiste dhe se forcimi i kapaciteteve ushtarake është i domosdoshëm për mbrojtjen e Europës. Vetëm përmes fuqisë dhe parandalimit strategjik, sipas Fischer, mund të shmanget një agresion i mundshëm nga “fqinjë të gatshëm për sulm”.
Në një reflektim personal, ish-kreu i diplomacisë gjermane pranoi ndryshimin rrënjësor të qëndrimeve të tij politike:
“Nuk e kisha imagjinuar kurrë se do ta thosha këtë. E gjithë karriera ime politike ka qenë në drejtim të kundërt.”
Propozimi i Fischer vjen në një moment kur debati mbi autonominë strategjike europiane, rolin e NATO-s dhe përgjegjësinë e BE-së për sigurinë e vet po intensifikohet, në kushtet e rritjes së tensioneve gjeopolitike globale.
