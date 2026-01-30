Ndahet nga jeta aktorja e ‘Home Alone’, reagim prekës nga Kevin: Mam, mendoja se do kishim më shumë kohë!

Hollywood-i është në zi pas ndarjes nga jeta të aktores së njohur Catherine O’Hara, e cila u shua këtë të premte në moshën 71-vjeçare. Ikona e komedisë la pas një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në film dhe televizion, duke u kujtuar me dashuri nga publiku, miqtë dhe kolegët e saj.
Një nga reagimet më prekëse erdhi nga Macaulay Culkin, aktori që interpretoi rolin e Kevinit në filmin legjendar Home Alone. Në një postim emocional në Instagram, Culkin e quajti O’Hara-n “mama”, duke iu referuar lidhjes së veçantë që ata krijuan gjatë xhirimeve.
“Mama. Mendoja se do të kishim më shumë kohë. Doja më shumë. Doja të ulesha pranë teje. Të dëgjoja, por kishte ende kaq shumë për të thënë. Të dua. Do të shihemi sërish”, shkroi aktori.
Catherine O’Hara u bë e paharrueshme për publikun botëror me rolin e Kate McCallister, nënës së Kevinit, në dy filmat e parë të “Home Alone”, një interpretim që e ktheu atë në një figurë të dashur për breza të tërë shikuesish.
O’Hara vdiq në shtëpinë e saj në Los Angeles "pas një sëmundjeje të shkurtër", sipas një deklarate nga agjencia e saj, Creative Artists Agency. Detaje të mëtejshme nuk janë bërë të disponueshme.
Aktorja mungoi edhe në ceremoninë e Golden Globe më 11 janar, ku ishte nominuar për rolin dytësor në serialin e Apple+ The Studio, pa u sqaruar arsyet e mungesës.
Në vitet e fundit, karriera e O’Hara njohu një tjetër kulm në sajë të rolit të Moira Rose në serialin e suksesshëm Schitt’s Creek (2015–2020), për të cilin ajo fitoi çmime prestigjioze si Emmy dhe Golden Globe, duke lënë një trashëgimi të paharrueshme në botën e artit dhe komedisë.
