Izraeli pranon për herë të parë se ka vrarë 71,662 palestinezë, 83 për qind ishin civilë

Pas më shumë se dy vitesh bombardimi të Gazës, ushtria izraelite ka pranuar numrin e të vdekurve që Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza ka përpiluar.
Që nga fillimi i luftës së tij gjenocidale në Gaza më 7 tetor 2023, Izraeli ka hedhur poshtë, mohuar ose minimizuar vazhdimisht shkallën e vdekjeve dhe shkatërrimeve në territor të dokumentuara nga gazetarët, palestinezët dhe autoritetet e Gazës. Ndonjëherë ka publikuar statistikat e veta mbi njerëzit e vrarë, pastaj i ka ndryshuar ato, ndërsa ka akuzuar palestinezët dhe zyrtarët e Gazës për ekzagjerim të numrit të të vdekurve, veçanërisht të civilëve.
Por të enjten, një zyrtar i ushtrisë izraelite u tha gazetarëve në vend se ushtria pranoi se rreth 70,000 njerëz ishin vrarë në Gaza gjatë luftës.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës vlerëson se të paktën 71,662 persona janë vrarë që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023 deri më 27 janar 2026. Nga këta, 488 persona janë vrarë që nga shpallja e armëpushimit në Rripin e Gazës më 10 tetor 2025.
Mijëra të tjerë rezultojnë të zhdukur dhe besohet se janë varrosur nën rrënoja. Sipas Komitetit Kombëtar për Personat e Zhdukur, kjo shifër mund të kalojë 10,000. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka thënë se të paktën 440 njerëz vdiqën nga uria gjatë luftës.
Sipas një zyrtari të lartë të sigurisë izraelite, i cili ka informuar mediat vendase, rreth 70 mijë palestinezë janë vrarë si pasojë e sulmeve ajrore izraelite, pa përfshirë personat ende të zhdukur nën rrënoja. Ky pranim përfaqëson një ndryshim rrënjësor qëndrimi, pasi për më shumë se dy vite, autoritetet dhe mediat izraelite i kishin mohuar vazhdimisht këto shifra, duke i cilësuar si propagandë dhe të pasakta.
Deri më tani, Izraeli kishte raportuar vetëm numrin e militantëve palestinezë që pretendonte se kishte neutralizuar, rreth 22 mijë persona. Megjithatë, shifrat e reja, të cilat përkojnë me të dhënat palestineze që kanë kaluar 71,660 viktima, sugjerojnë se mbi dy të tretat e të vrarëve janë civilë. Madje, sipas një baze të dhënash të klasifikuar të ushtrisë izraelite, rreth 83% e viktimave mund të kenë qenë civilë, një fakt që bie ndesh me narrativën zyrtare të deritanishme.
Media izraelite Haaretz ka reaguar ashpër, duke ngritur pikëpyetje mbi besueshmërinë e autoriteteve izraelite dhe pasojat që mund të sjellë ky pranim i vonuar. “Çfarë tjetër mund të rezultojë e vërtetë?”, shkruan Haaretz, duke nënvizuar rrezikun e thellimit të akuzave ndërkombëtare.
Janë dhe shumë të plagosur
Ministria e Shëndetësisë ka regjistruar gjithashtu numrin e personave të plagosur dhe numrin e njerëzve që kanë vdekur nga uria si rezultat i ndërprerjes nga Izraeli të furnizimeve jetësore me ndihmë për Gazën gjatë luftës.
Ministria tha se të paktën 171,428 persona u plagosën në luftë dhe 1,350 të tjerë janë plagosur që nga armëpushimi.
Kombet e Bashkuara dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë mbështetur gjithashtu shifrat e Ministrisë së Shëndetësisë.
Pse Izraeli po e pranon tani numrin e të vdekurve?
Njoftimi i së enjtes nga Izraeli që pranon numrin e 70,000 të vdekurve në Gaza vjen pas më shumë se dy vitesh përpjekjesh të përsëritura për të mohuar ose minuar numrin e vdekjeve në enklavë.
Sultan Barakat, profesor i lartë në politikat publike në Universitetin Hamad Bin Khalifa në Doha, Katar, i tha Al Jazeera se ishte e rëndësishme të kuptohej pse Izraeli mund të jetë duke e pranuar tani shkallën e vdekjeve në Gaza.
«Si gjithmonë, djalli fshihet në detaje», tha ai. «Në nivel ndërkombëtar, rritja e aksesit në terren nga OKB-ja dhe agjencitë e tjera humanitare – përfshirë ato nga disa shtete aleate të Izraelit [SHBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe të tjera] – së bashku me fillimin e heqjes së rrënojave [në Gaza], e bënë të pambështetshëm [për Izraelin] refuzimin e plotë dhe të vazhdueshëm», tha ai.
Foto: Trupat e palestinezëve të vrarë gjatë luftës së Izraelit janë vendosur në një varr masiv në Rafah, Gaza [foto: Ahmad Hasaballah/Getty Images]
