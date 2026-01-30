Kënga e Gjestit vendoset në sfond/ Gimbo shpërthen në lot, ka një mesazh për këngëtarin

Gimbo ka shpërthyer në lot ditën e sotme kur në shtëpinë e “Big Brother VIP 5” është vendosur kënga më e re e Gjestit
Gimbo ka shpërthyer në lot ditën e sotme kur në shtëpinë e “Big Brother VIP 5” është vendosur kënga më e re e Gjestit që mban titullin, “Memories”.
Sa dëgjon tingullin e parë banori e kuptoi dhe menjëherë nisi që t’a këndonte.
E teksa po e këndonte, ai nuk i mbajti dot lotët. Pranë tij shkoi Kristi, i cili e përqafoi deri sa mbaroi kënga. Edhe banorët e tjerë shkuan për t’i qëndruar pranë.
Më pas Gimbo kalon te dhoma e grimit ku rri vetëm dhe i dërgon një mesazh shokut të tij, Gjesti:
“O kjo këngë bre. Ishalla je mirë bir, jeni mirë krejt, nuk jeni duke u mërzitur hala më shumë. O Zot i madh. E di dhimbjen e çdo familje që ka patur një rast të tillë, u uroj të gjithëve me qenë mirë, me vazhduar përpara pavarësisht të gjitha gjërave që kanë ndodhur, Zoti i ka punët në dorë, Ai e di më mirë se ne. Uroj që familja e tij është mirë, edhe ti uroj të jesh mirë”, thotë Gimbo, i cili shpërthen sërish në lot.
