Pikëlluese! Fëmija 11-vjeçar nxirret nga autobusi dhe ecën me kilometra në dëborë e të ftohtë për në shtëpi

BELLUNO – Një incident i rëndë që përfshin një fëmijë 11-vjeçar ka tronditur opinionin publik në Itali dhe ka hapur një debat të fortë mbi përgjegjësinë e shërbimeve publike ndaj të miturve.
Ngjarja ka ndodhur në zonën malore të Vodo di Cadore, ku fëmija, duke u kthyer nga shkolla, u detyrua të vazhdonte rrugën në këmbë për disa kilometra, mes dëborës dhe temperaturave nën zero, pasi u nxor nga autobusi për mungesë të një bilete të përshtatshme për linjën përkatëse.
Sipas familjarëve, 11-vjeçari kishte në posedim një biletë të blerë më herët, për të cilën ishte informuar se nuk kishte afat skadence. Megjithatë, gjatë udhëtimit të pasdites, shoferi i autobusit i kërkoi një lloj tjetër bilete, më të shtrenjtë dhe të detyrueshme për itinerarin specifik, dhe pasi fëmija nuk e kishte, i kërkoi të zbriste nga mjeti.
Si pasojë, i mituri u detyrua të përshkojë rreth gjashtë kilometra në këmbë, nga San Vito drejt Vodo di Cadore, në kushte të vështira atmosferike. Familja raporton se fëmija mbërriti në shtëpi në gjendje të rënduar fizike, i ftohur dhe i rraskapitur, duke mos qenë në gjendje të ndiqte mësimin ditën pasuese.
Rasti është denoncuar nga nëna e fëmijës pranë kompanisë së transportit publik Dolomiti Bus, e cila ka konfirmuar nisjen e një hetimi të brendshëm për të sqaruar rrethanat e incidentit. Paralelisht, shoferi i përfshirë është pezulluar përkohësisht nga detyra deri në përfundimin e verifikimeve.
Ndërkohë, gjyshja e të miturit ka depozituar një kallëzim penal për braktisje të fëmijës, duke e cilësuar veprimin si të rrezikshëm dhe të pajustifikueshëm, veçanërisht duke marrë parasysh moshën e fëmijës dhe kushtet e motit.
Autoritetet lokale në Belluno kanë marrë në shqyrtim rastin, ndërsa pritet që hetimet të përcaktojnë përgjegjësitë ligjore dhe administrative. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje çështjen e protokolleve të sigurisë për të miturit në transportin publik dhe kufijtë e diskrecionit të shoferëve në raste të tilla.
