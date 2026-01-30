Publikon fotografi me bashkëshortin e tij! Martohet Azis, këngëtari i famshëm bullgar

Këngëtari bullgar Vasil Troyanov Boyanov, i njohur si Azis, u martua së fundmi, dhe tani ka ndarë foto së bashku me bashkëshortin e tij, emrin e të cilit nuk e zbuloi.
Ata pozuan në plazh, në një restorant dhe vende të tjera. Në njërën nga fotot, burri i tij mban një kapuç ku shkruan: "E dua burrin tim".
Këngëtari kishte kohë që i kishte fshehur publikut detajet e jetës së tij private, kështu që ndjekësit e tij u habitën nga lajmi se ai kishte shkelur mbi një shkëmb të çmendur.
Kohët e fundit ai njoftoi në Instagram se udhëtoi për në Shtetet e Bashkuara për t’u martuar. Ai ndau një foto të tyre me unaza martese dhe shkroi: "Sapo u martuam. Faleminderit, Amerikë."
Azis më parë kishte dalë me Nikolai Petrov Parvanov. Ata organizuan një festë "martese" në vitin 2006. Megjithatë, martesa e tyre nuk ishte e ligjshme. Ata u ndanë në vitin 2008.
Këngëtari bullgar bashkëpunoi me një numër këngëtarësh të njohur nga Ballkani, përfshirë Severina, Jelena Karleuša dhe Téa Tairović. Ai e filloi karrierën e tij në fund të viteve 1990 dhe është më i njohur për këngën "Sen Trope".
