Armata e Trump: 12 anije, avionë luftarakë dhe dy nëndetëse. Gjithçka gati për sulmin ndaj Iranit

Flota detare që Donald Trump po përqendron rreth Iranit ka ende mungesa të disa elementëve kyçë, siç janë kryqëzorët, por po fillon të marrë një potencial ofensiv të rëndësishëm. Pesha më e madhe e një sulmi të mundshëm do të bjerë mbi Marinën Amerikane, e cila aktualisht ka të dislokuara të paktën 12 anije dhe disa nëndetëse. Aeroplanmbajtësja Lincoln disponon bombardues F-35, të cilët për shkak të karakteristikave të tyre të “padukshmërisë” ndaj radarëve mund të bëhen maja e sulmit.
Thelbësorë janë edhe avionët EF-18 Growler, si ata në bord të anijes kryesore, ashtu edhe përforcimet që kanë kaluar Atlantikun këto orë: ata janë të pajisur për të verbuar radarët dhe neutralizuar mbrojtjen kundërajrore. Jo rastësisht, presidenti ka lavdëruar punën e këtyre avionëve, të quajtur në zhargon Wild Weasel, gjatë sulmit në Caracas. Aeroplanmbajtësja ka gjithashtu 35 F-18 Super Hornet që mund të shërbejnë si mbrojtje ose të godasin objektiva tokësorë.
Shtatë shkatërruesit e klasës Arleigh Burke, tre në skuadrën e Lincoln, të tjerët mes Detit të Kuq dhe Mesdheut, janë të pajisur me raketa cruise Tomahawk, të cilat që nga viti 1991 kanë kontribuar gjithmonë në goditjen e parë të operacioneve të mëdha amerikane. Çdo raketë mbart 450 kilogramë eksploziv në një distancë mbi 2 mijë kilometra, duke fluturuar me rreth 900 kilometra në orë.
Ato konsiderohen të sakta, por mund të godasin vetëm objektiva të fiksuar: komandat e Gardës Revolucionare, ndërtesa qeveritare, depo ushtarake, aeroporte e porte, fabrika armësh. Edhe nëndetëset me propulsim bërthamor, që qëndrojnë të fshehura pa u lokalizuar, kanë dhjetëra Tomahawk: nuk është e qartë nëse në zonë është zhvendosur një nga katër nëndetëset e klasës Ohio, të transformuara në baza raketash me plot 154 cruise.
Shtatë avionë luftarakë do të shërbejnë gjithashtu si mburojë kundër kundërpërgjigjeve iraniane. Ditët e fundit janë transferuar në Jordani dhe Arabinë Saudite një bateri anti-raketë Thaad, që neutralizon armët balistike jashtë atmosferës, dhe një Patriot Pac 3, e aftë t’i rrëzojë vetëm në fazën përfundimtare të trajektores. Sipas CNN, një tjetër kompleks Thaad mund të arrijë në rajon, për të integruar kupolën mbrojtëse të shtetit hebre.
Skuadriljet e Forcave Ajrore të pranishme në zonë mund të kryejnë vetëm misione mbrojtëse: monarkitë sunite janë kundër hapjes së një sfide të re me teokracinë iraniane. Ato janë përqendruar në bazat saudite dhe jordane, duke eliminuar praninë e avionëve në aeroportet e Emirateve, Kuvajtit dhe Katarit, shumë të ekspozuar ndaj kundërpërgjigjeve.
Bëhet fjalë kryesisht për Strike Eagles, versioni i fundit i legjendarit F-15 që mbart 10 tonë armë. Në dy përplasjet me Iranin në vitin 2024, ata ishin vendimtarë për të krijuar një barrierë kundër dronëve dhe raketave cruise të drejtuara drejt Izraelit, duke i rrëzuar me raketa ajër-ajër, kundërtank dhe breshëri nga topi i bordit.
Në këtë listë të makinerive vdekjeprurëse përfshihen edhe bombarduesit B-2 Spirit që ngrihen direkt nga Shtetet e Bashkuara. Ata janë të vetmit në gjendje të përdorin bombat gjigante “shkatërruese bunkeri” që depërtojnë në strehimet e blinduara të gërmuara nën kodra ose male. Në qershor u përdorën për të shkatërruar laboratorët e programit bërthamor; tani po mendohet një mision për të tentuar të eliminojnë drejtuesit e Republikës Islamike, duke përfshirë edhe Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei.
Pentagoni ka edhe mjete të tjera për një aksion surprizë: nga komando të Navy Seals te sistemet ende sekrete me të cilat u thye mbrojtja e Maduros. Bëhet fjalë për topa akustikë, që paralizojnë njerëzit; sisteme me impulse elektromagnetike që ndalin dronët dhe raketat; sulme kibernetike “taktike” që çojnë në kolaps kompjuterët e avionëve, anijeve dhe radarëve.
Gardianët e Revolucionit po përgatiten të përgjigjen me kërcënimin më të vjetër: mbylljen e Ngushticës së Hormuzit, nga ku kalon një e pesta e naftës së planetit. Ata kanë njoftuar një stërvitje detare që do të zhvillohet të dielën dhe të hënën, ku do të përdoren municione reale. Një mesazh tepër i qartë./ La Repubblica
