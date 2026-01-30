Trendi i ri i marrëdhënieve, pse ekspertët janë kundër?

Në epokën e komunikimit të menjëhershëm, një formë e re ndarjeje po fiton terren në marrëdhëniet romantike: largimi gradual pa asnjë shpjegim të drejtpërdrejtë. Ekspertët e shëndetit mendor po e cilësojnë këtë sjellje si të dëmshme dhe emocionalisht të padrejtë.
Terapistja britanike Jodie Slee e përshkruan këtë fenomen si një mënyrë pasive për t’i dhënë fund një lidhjeje, ku njëri partner tërhiqet ngadalë pa e komunikuar qartë vendimin. Sjellje të tilla përfshijnë përgjigje gjithnjë e më të rralla, ftohje emocionale dhe, në disa raste, ndërprerje të plotë të kontaktit.
Sipas Slee, kjo qasje shmang përballjen, por krijon konfuzion dhe pasiguri tek personi tjetër. “Në vend që të marrë një përgjigje të sinqertë, partneri mbetet duke interpretuar heshtjen, gjë që mund të shkaktojë stres emocional dhe ndjenjë refuzimi”, thekson ajo.
Ekspertja e lidh këtë sjellje me mungesën e pjekurisë emocionale dhe, në disa raste, me tipare narcisiste. Ideja është që përgjegjësia e ndarjes t’i lihet palës tjetër, duke e shtyrë atë të largohet vetë, ndërsa personi që tërhiqet shmang ndjesinë e fajit.
Fenomeni, sipas saj, është bërë më i zakonshëm për shkak të mediave sociale, ku është e mundur të qëndrosh “i pranishëm” online, por emocionalisht i paarritshëm. Shikimi i postimeve apo historive të dikujt, ndërkohë që mesazhet e tij injorohen, shihet si një nga format më të zakonshme të kësaj ndarjeje të heshtur.
Slee nënvizon se, sado e vështirë të jetë, një bisedë e hapur dhe e ndershme është mënyra më e shëndetshme për t’i dhënë fund një lidhjeje. “Respekti nuk konsiston në shmangie, por në qartësi”, shprehet ajo, duke shtuar se mbyllja e sinqertë i ndihmon të dyja palët të ecin përpara pa plagë emocionale të panevojshme.
Ekspertët bien dakord se komunikimi i drejtpërdrejtë, edhe kur është i pakëndshëm, mbetet forma më e përgjegjshme e përfundimit të një marrëdhënieje.
