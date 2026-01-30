Kosovë/ Komunat në veri rihapin përplasjen institucionale rreth asociimit komunal

MITROVICË E VERIUT – Kuvendet komunale në Mitrovicë të Veriut, Leposaviq dhe Zubin Potok kanë miratuar të premten vendime për dalje nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, duke rikthyer në qendër të debatit çështjen e organizimit institucional të komunave me shumicë serbe.
Vendimet vijnë pas një përpjekjeje të ngjashme në dhjetor të vitit të kaluar, e cila ishte anuluar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për shkak të shkeljeve procedurale. Kësaj radhe, komunat synojnë që procesi të kalojë filtrin ligjor, para se të dërgohet për shqyrtim dhe aprovim në nivel qendror.
Autoritetet lokale e justifikojnë këtë hap me synimin për t’u rreshtuar në një mekanizëm të veçantë bashkëpunimi ndërkomunal për komunat me shumicë serbe, duke e konsideruar Asociacionin aktual të komunave si strukturë që nuk përfaqëson interesat e tyre politike dhe institucionale.
Ministri në detyrë i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, kishte paralajmëruar më herët se iniciativa të tilla bien ndesh me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale, nëse nuk respektohen procedurat e parashikuara për vendimmarrje në kuvendet komunale. Ai kishte vlerësuar se veprimet e Listës Serbe kontribuojnë në thellimin e ndasive dhe në rritjen e mosbesimit ndërmjet komuniteteve.
Vendimi i fundit pritet t’i nënshtrohet vlerësimit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila mban përgjegjësinë ligjore për mbikëqyrjen e punës së komunave dhe për garantimin e ligjshmërisë së akteve të tyre.
Komunat në veri të Kosovës kaluan nëpër një periudhë të veçantë qeverisjeje nga maji i vitit 2023, kur pas dorëheqjeve kolektive të përfaqësuesve serbë, drejtimi i tyre iu besua kryetarëve shqiptarë. Në këtë periudhë, ato u anëtarësuan në Asociacionin e Komunave të Kosovës, vendim që ishte kundërshtuar ashpër nga Lista Serbe.
Ky kundërshtim u përkrah edhe nga Beogradi zyrtar, i cili vazhdimisht ka insistuar në krijimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe, bazuar në marrëveshjet e arritura në dialogun Kosovë–Serbi nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Megjithëse çështja mbetet pjesë e agjendës ndërkombëtare, institucionet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë hapa konkretë drejt themelimit të një asociacioni të tillë, duke e lënë të hapur një tjetër front tensioni politik në veriun e vendit.
