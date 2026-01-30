Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
P/rmbyset varka që shëtiste pushuesit në Ksamil
Transmetuar më 30-01-2026, 16:00

Një varkë, e cila përdorej gjatë sezonit turistik për shëtitje me pushuesit, është mbytur gjatë natës në zonën e Ksamilit.

Bëhet me dije se mjeti lundrues ka qenë i ankoruar në breg të detit.

Mëngjesin e sotëm, pronari e ka konstatuar varkën të mbytur dhe, me ndihmën e një vinçi, ajo është nxjerrë nga uji.

Pas nxjerrjes, është vënë re se varkës i ishin hequr qëllimisht tapat, ç’ka ngre dyshime për një akt të qëllimshëm.

Pronari dyshon se ngjarja mund të jetë e lidhur me konkurrencën në sektorin e shërbimeve turistike, ndërsa pritet që autoritetet të hedhin më shumë dritë mbi rrethanat e plota të këtij rasti.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

