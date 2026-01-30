P/rmbyset varka që shëtiste pushuesit në Ksamil

Një varkë, e cila përdorej gjatë sezonit turistik për shëtitje me pushuesit, është mbytur gjatë natës në zonën e Ksamilit.
Bëhet me dije se mjeti lundrues ka qenë i ankoruar në breg të detit.
Mëngjesin e sotëm, pronari e ka konstatuar varkën të mbytur dhe, me ndihmën e një vinçi, ajo është nxjerrë nga uji.
Pas nxjerrjes, është vënë re se varkës i ishin hequr qëllimisht tapat, ç’ka ngre dyshime për një akt të qëllimshëm.
Pronari dyshon se ngjarja mund të jetë e lidhur me konkurrencën në sektorin e shërbimeve turistike, ndërsa pritet që autoritetet të hedhin më shumë dritë mbi rrethanat e plota të këtij rasti.
