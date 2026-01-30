Kapet monstra, për hakmarrje vrau fëmijën me bukë në gojë më 1997

Kapet në Greqi pas 26 vitesh autori i vrasjes së një 9-vjeçari për gjakmarrje, pritet ekstradimi në Shqipëri
Një shtetas shqiptar i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një fëmije 9-vjeçar është arrestuar në Greqi, pas më shumë se dy dekadash në arrati. Bëhet fjalë për Kostandin Nishku, i njohur edhe me identitetet Baki Duzha dhe H. V., 59 vjeç, i lindur në Gramsh.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, 59-vjeçari ishte shpallur në kërkim që prej vitit 1998, pasi ishte dënuar me burgim të përjetshëm për veprën penale “Vrasja për shkak të cilësive të veçanta”. Prej vitesh ai fshihej në Greqi, ku jetonte duke përdorur një identitet shqiptar të falsifikuar.
Ngjarja e rëndë e vitit 1997
Krimi i rëndë ka ndodhur në muajin mars të vitit 1997. Sipas hetimeve, Kostandin Nishku, së bashku me një shtetas tjetër me inicialet R. K., janë paraqitur të armatosur në banesën e shtetasit K. B., ku kanë kërkuar vëllanë e tij, V. B..
Ky i fundit ishte arratisur nga një Institucion i Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP), ku vuante dënim për vrasjen e vëllait të Nishkut, krim i ndodhur në vitin 1993. Pasi familjarët nuk kanë dhënë informacion për vendndodhjen e të arratisurit, Kostandin Nishku ka qëlluar për vdekje me armë zjarri djalin 9-vjeçar të K. B., një akt i kryer për motive gjakmarrjeje.
Fëmija u dërgua në spital, por nuk arriti të mbijetojë, duke tronditur opinionin publik në atë kohë dhe duke u kthyer në një nga rastet më të rënda të krimeve ndaj të miturve në vend.
Detajer që shokuan Gramshin për krimin e vitit 1997: Si u vra fëmija 9-vjeçar për gjakmarrje, me bukë në gojë!
Detaje tronditëse sjell në vëmendje bashkëpunëtorja e noa.al për ngjarjen e trishtë të 97-ës. Detaje që hedhin dritë mbi rrethanat e vrasjes së fëmijës 9-vjeçar në vitin 1997, krim për të cilin autori u arrestua së fundmi në Greqi pas më shumë se dy dekadash në arrati.
Ajo kujton faktin e raportuar në atë kohë, fakt për të cilin fliste gjithë qyteti, se djali vetëm 9 vjeç ishte duke ngrënë bukë në momentin kur autori ka trokitur në derën e banesës. I mituri ka hapur derën dhe, pa asnjë paralajmërim, autori e ka kërcënuar me armë dhe e ka qëlluar për vdekje brenda korridorit të shtëpisë.
Në çastet që autori bënte gati armën për të shtier, dëgjohet lutja e nënës së fëmijës, e cila i është përgjëruar autorit të mos e vriste djalin, duke theksuar se ishte i vetmi djalë dhe kishte katër motra. Megjithatë, autori nuk është ndalur dhe ka kryer vrasjen.
Më pas fëmija është dërguar në spital, ku mjekët janë përpjekur ta shpëtojnë, por ai nuk ka arritur të mbijetojë. Mjekët treguan atëherë se fëmija u erdhi në spital me bukë në gojë dhe teksa i vogli iku nga kjo botë, plot trishtim iu desh tia nxirrnin ushqimin që nuk arriti ta gëlltisë nga krimi i tmerrshëm i Nishkut.
Ngjarja ka lënë gjurmë të thella dhe, për këtë fëmijë janë krijuar edhe këngë, si shenjë dhimbjeje dhe kujtese. Kënga që mund të shihni dhe dëgjoni këtu është kënduar në atë kohë nga ansambli popullor i Gramshit.
Motivi i krimit ishte gjakmarrja, pasi ishte thënë se një i afërm i fëmijës kishte qenë i përfshirë në një vrasje më herët, çka çoi në hakmarrjen ndaj të miturit, një akt që në atë kohë e tronditi rëndë opinionin publik.
Kujtojmë se për këtë ngjarje, autori ishte dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa arrestimi i tij në Greqi u bë i mundur pas identifikimit përmes dokumenteve false. Aktualisht pritet ekstradimi i tij në Shqipëri, për vuajtjen e dënimit.
Si u identifikua pas kaq vitesh
Identifikimi dhe arrestimi i 59-vjeçarit u bë i mundur falë krahasimit të fotografive të vitit 1997 me ato të pasaportës së falsifikuar, të cilën ai e kishte siguruar në vitin 2013. Ky proces verifikimi çoi në zbulimin e identitetit të tij real dhe në ndalimin nga autoritetet greke.
Pritet ekstradimi
Aktualisht, Nishku ndodhet në paraburgim në Greqi dhe pritet përfundimi i procedurave ligjore për ekstradimin e tij në Shqipëri, ku do të vuajë dënimin me burgim të përjetshëm të dhënë nga drejtësia shqiptare.
Policia shqiptare e cilëson arrestimin si një sukses të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërkombëtar, duke theksuar se asnjë krim, sado vite të kenë kaluar, nuk mbetet pa autor përpara drejtësisë. /noa.al
Çfarë thotë policia
Policia e Shtetit/Vijon falë partneritetit të ngushtë me homologët ndërkombëtarë, operacioni i koduar “The wanted”.
Kjo fazë e operacionit, rezultat i bashkëpunimit disavjeçar ndërmjet Departamentit për Marrëdhëniet Ndërkombëtare të DPPSh-së, Interpol Tiranës, Oficerit Ndërlidhës të Policisë shqiptare në Athinë, Sektorit të Identifikimit dhe Krahasimit të fytyrës (Facial Recognition) dhe Interpol Athinës.
Kapet në Greqi, një shtetas i dënuar me burgim të përjetshëm, për vrasjen e një 9-vjeçari, në muajin mars, 1997, me motivin se xhaxhai i të miturit i kishte vrarë vëllanë dhe ishte arratisur nga IEVP-ja.
Ky shtetas fshihej në Greqi, duke përdorur një identitet shqiptar fals.
Në kuadër të kësaj faze të operacionit ndërkombëtar “The wanted”, koordinimi operacional i realizuar nëpërmjet Oficerit Ndërlidhës të Policisë shqiptare në Athinë, shkëmbimi intensiv i informacionit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Athinës dhe verifikimet disavjeçare, mundësuan lokalizimin, kapjen dhe arrestimin me qëllim ekstradimin në Shqipëri, të shtetasit të shpallur në kërkim ndërkombëtar:
-Kostandin Nishku alias Baki Duzha alias H. V., 59 vjeç, lindur në Gramsh.
59-vjeçari, i cili është dënuar në vitin 1998, me burgim të përjetshëm, për veprën penale “Vrasja për shkak të cilësive të veçanta”, iu fshihej autoriteteve, në Greqi, ku përdorte një identitet shqiptar të falsifikuar (H. V.).
Në muajin mars, 1997, shtetasi Kostandin Nishku alias Baki Duzha alias H. V. dhe shtetasi R. K., kanë shkuar të armatosur, në shtëpinë e shtetasit K. B., dhe kanë kërkuar vëllanë e këtij të fundit, shtetasin V. B., i cili ishte arratisur nga IEVP ku vuante dënimin për vrasjen e vëllait të shtetasit Kostandin Nishku alias Baki Duzha alias H. V., në vitin 1993. Pasi shtetasi K. B. dhe familjarët e tij nuk i janë përgjigjur kërkesës së 59-vjeçarit, mbi vendndodhjen e shtetasit V. B., shtetasi Kostandin Nishku alias Baki Duzha alias H. V. ka vrarë me armë zjarri, djalin 9 vjeç të shtetasit K. B..
Identifikimi i këtij shtetasi është bërë i mundur si rezultat i krahasimit të fotografisë së tij, në vitin 1997 dhe fotografisë në pasaportën false të marrë në vitin 2013.
Bashkëpunimi ndërmjet strukturave homologe të INTERPOL-it vijon, për të finalizuar procedurën për ekstradimin e këtij shtetasi, në Shqipëri.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd