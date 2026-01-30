Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Je e paaftë’! Kristi i drejtohet Selin: Nuk di të luash!
Transmetuar më 30-01-2026, 15:11

Selin dhe Kristi kanë diskutuar ditën e sotme me njëri-tjetrin në shtëpinë e “Big Brother VIP 5”. Banorja i tha këngëtarit se nuk mendon se ai ka nevojë për mbështetjen e Rogertit dhe se duhej që të mbante pak qëndrim ndaj atij.

Kristi iu kthye balerinës duke i thënë se ai kishte përshtypjen se ajo mendonte më shumë. Por sipas tij, Selin nuk di të luaj dhe është e paaftë.

Selin: Nuk të shkon ty ky roli, me i qëndruar xhaxhi Gertit afër, të kesh nevojë për mbështetjen e Gertit

Selin: Të kesh nevojë për mbështetjen e Gertit

Kristi: Ndërkohë unë mendoj se ti mendon më shumë

Selin: Unë mendoj më shumë? Unë mendoj më shumë, po prapë një far qëndrimi mbahet. Mendoj unë më shumë, e di qëllimin tënd

Kristi: Kam menduar shumë më shumë se sa mendon ti. Nuk mendon aq. Nuk di të luash, je e paaftë

Selin: S’është turp me qenë e paaftë, turp është mos të duash të mësosh

Kristi: Aq di, aq bën, uroj të mësosh

Selin: Robi mëson, nuk më mbaroi jeta nesër mua dashtë zoti.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...