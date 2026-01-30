Lajmi i fundit/ Në kërkim ndërkombëtar, arrestohet në Turqi, vëllai i Visit të Pojës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 30-01-2026, 14:53
TURQI- Vëllai i Visit të Pojës, Elvis Doçi, Bledar Doçi është arrestuar ditën e sotme në Turqi. Mësohet se Bledi Doçi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik droge.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd