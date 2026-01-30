Berisha thirrje për protestë më 10 shkurt: Opozita rikthehet në shesh para Kryeministrisë

Tiranë – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka njoftuar mbajtjen e protestës së dytë kombëtare për këtë vit, e cila do të zhvillohet më 10 shkurt, në orën 17:00, para Kryeministrisë në Tiranë.
Në një deklaratë publike, Berisha u bëri thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në protestë, duke e cilësuar mobilizimin si një reagim ndaj, sipas tij, padrejtësive, korrupsionit dhe varfërimit të qytetarëve.
“Ftoj të gjithë shqiptarët, të rinjtë, burrat, gratë dhe të moshuarit, që të bashkohemi më 10 shkurt në orën 17:00 në Tiranë,” deklaroi Berisha, duke theksuar se vetëm reagimi qytetar mund të sjellë ndryshim politik në vend.
Kreu i opozitës u shpreh se protesta synon të ushtrojë presion për largimin e qeverisë aktuale dhe hapjen e rrugës për krijimin e një qeverie teknike, si dhe zhvillimin e zgjedhjeve që ai i cilësoi si të ndershme dhe të lira.
Berisha deklaroi gjithashtu se, sipas tij, vetëm përmes angazhimit dhe qëndrimit aktiv të qytetarëve kundër asaj që ai e cilëson si kapje të shtetit dhe institucioneve, mund të realizohet ndryshimi i kërkuar.
Protesta e 10 shkurtit pritet të jetë vijim i tubimeve të mëparshme të organizuara nga opozita, në kuadër të përpjekjeve për të kundërshtuar qeverisjen aktuale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd