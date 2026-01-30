Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tre viruset që po qarkullojnë masivisht në Shqipëri, flet mjeku infeksionist
Transmetuar më 30-01-2026, 14:07

Tre viruse respiratore po qarkullojnë njëkohësisht në vend, duke shkaktuar një valë intensive virozash stinore.

Sipas mjekut infeksionist Erion Dasho, Shqipëria, ashtu si pjesa më e madhe e Evropës, përballet me Influenza (gripin), SARS-CoV-2 (Covid-19) dhe virusin sincitial respirator (RSV). Të tre viruset shfaqen herë duke dominuar herë njëri e herë tjetri, por kjo situatë është e pritshme dhe e ngjashme me atë që po ndodh në vende si Gjermania.

“Ky është një sezon normal i virozave, ku gripi dhe RSV janë në rritje, ndërsa Covid-19 po shënon rënie,” tha mjeku Dasho.

Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore

Mjeku rekomandon që qytetarët të konsultohen me mjekun në rast të:

Temperaturë të lartë që nuk bie për 3–5 ditë

Kollë që nga e thatë kthehet në kollë me sekrecione (sputum)

Vështirësi në frymëmarrje

Grupet më të rrezikuara:

Fëmijët: më të prekur nga RSV

Të moshuarit: më të rrezikuar nga gripi dhe Covid-19

Masat parandaluese

Vaksinimi: Disponibël për të tre viruset, veçanërisht për grupet vulnerabël. Edhe pse idealja është para fillimit të sezonit, vaksinat mbrojnë edhe tani.

Izolimi

Personat me simptoma duhet të qëndrojnë në shtëpi për të parandaluar përhapjen e infeksionit.

Mjeku Dasho nënvizon se bashkëqarkullimi i këtyre viruseve është bërë një normalitet i ri për sezonet e ftohta pas pandemisë, por njohja e simptomave dhe parandalimi mbetet kyç.

Shqetësime të tjera shëndetësore

Dasho ngriti gjithashtu shqetësime mbi sigurinë ushqimore në Shqipëri, duke kritikuar mungesën e kontrolleve efikase dhe mekanizmave të gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore, duke përmendur rastin e pulave me salmonelë vitin e kaluar si shembull të një sistemi të paaftë për të garantuar siguri.

