Tre viruset që po qarkullojnë masivisht në Shqipëri, flet mjeku infeksionist

Tre viruse respiratore po qarkullojnë njëkohësisht në vend, duke shkaktuar një valë intensive virozash stinore.
Sipas mjekut infeksionist Erion Dasho, Shqipëria, ashtu si pjesa më e madhe e Evropës, përballet me Influenza (gripin), SARS-CoV-2 (Covid-19) dhe virusin sincitial respirator (RSV). Të tre viruset shfaqen herë duke dominuar herë njëri e herë tjetri, por kjo situatë është e pritshme dhe e ngjashme me atë që po ndodh në vende si Gjermania.
“Ky është një sezon normal i virozave, ku gripi dhe RSV janë në rritje, ndërsa Covid-19 po shënon rënie,” tha mjeku Dasho.
Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore
Mjeku rekomandon që qytetarët të konsultohen me mjekun në rast të:
Temperaturë të lartë që nuk bie për 3–5 ditë
Kollë që nga e thatë kthehet në kollë me sekrecione (sputum)
Vështirësi në frymëmarrje
Grupet më të rrezikuara:
Fëmijët: më të prekur nga RSV
Të moshuarit: më të rrezikuar nga gripi dhe Covid-19
Masat parandaluese
Vaksinimi: Disponibël për të tre viruset, veçanërisht për grupet vulnerabël. Edhe pse idealja është para fillimit të sezonit, vaksinat mbrojnë edhe tani.
Izolimi
Personat me simptoma duhet të qëndrojnë në shtëpi për të parandaluar përhapjen e infeksionit.
Mjeku Dasho nënvizon se bashkëqarkullimi i këtyre viruseve është bërë një normalitet i ri për sezonet e ftohta pas pandemisë, por njohja e simptomave dhe parandalimi mbetet kyç.
Shqetësime të tjera shëndetësore
Dasho ngriti gjithashtu shqetësime mbi sigurinë ushqimore në Shqipëri, duke kritikuar mungesën e kontrolleve efikase dhe mekanizmave të gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore, duke përmendur rastin e pulave me salmonelë vitin e kaluar si shembull të një sistemi të paaftë për të garantuar siguri.
