Kalon nga ballkoni te dritarja në katin e gjashtë, video e një veprimi tejet të rrezikshëm

TORINO – Një gjest i rrezikshëm është filmuar dhe publikuar në rrjetet sociale nga faqja Instagram Welcome To Turin, e njohur për shpërndarjen e pamjeve me veprime të rrezikshme apo të dhunshme.
Në video shihet një i ri rreth të tridhjetave duke kaluar nga një ballkon drejt një dritareje në katin e gjashtë të një pallati, rreth 20 metra mbi tokë. Sipas përshkrimit, ngjarja ka ndodhur në oborrin e një ndërtese banimi në zonën Borgo Vittoria.
Rreziku shtohet edhe më shumë nga fakti se i riu kryen manovrën me shapka, ndërsa ballkoni është i mbushur me materiale të grumbulluara dhe hapësira për lëvizje është shumë e ngushtë.
Çfarë po bënte?
Faqja që ka publikuar pamjet pretendon se i riu do të ishte ngjitur nga shkallët e emergjencës për të hyrë në banesë përmes dritares së banjës. Megjithatë, në video nuk shfaqen shkallë emergjence të jashtme dhe dallohet vetëm momenti kur ai kalon nga ballkoni te dritarja, me gjasë e të njëjtit apartament.
Për këtë arsye, nuk ka elementë që të sugjerojnë se bëhet fjalë për vjedhje. Më shumë duket se i riu ka zgjedhur, për arsye ende të paqarta, një rrugë shumë të rrezikshme për të hyrë në banesën e tij.
Ngjarja ka nxitur reagime të shumta në rrjet, me përdorues që dënojnë sjelljen dhe theksojnë rrezikun ekstrem për jetën, duke kërkuar më shumë përgjegjësi në publikimin dhe imitimin e veprimeve të tilla.
