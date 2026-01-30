Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Hidhet shorti i Champions League: Mourinho përballet sërish me Realin, Juventus sfidon Galatasarayn
Transmetuar më 30-01-2026, 14:01

Nyon – UEFA ka hedhur sot shortin për fazën play-off të Champions League, duke përcaktuar përballjet që do të vendosin skuadrat kualifikuese për raundin tjetër të kompeticionit.

Në short u formuan dy anë të tabelës, ku spikasin disa përballje të forta:

Monaco – PSG

Benfica – Real Madrid

Galatasaray – Juventus

Në krahun tjetër, Interi do të udhëtojë në Norvegji për të luajtur ndaj Bodo/Glimt, në një transfertë të vështirë për skuadrën italiane.

Faza play-off do të zhvillohet me ndeshje vajtje-ardhje:

Ndeshjet e para: 17 dhe 18 shkurt

Ndeshjet e kthimit: 24 dhe 25 shkurt

Këto përballje do të përcaktojnë skuadrat që do të avancojnë në fazën pasuese të Ligës së Kampionëve, duke ofruar sfida të forta dhe potenciale për surpriza.

