Hidhet shorti i Champions League: Mourinho përballet sërish me Realin, Juventus sfidon Galatasarayn

Nyon – UEFA ka hedhur sot shortin për fazën play-off të Champions League, duke përcaktuar përballjet që do të vendosin skuadrat kualifikuese për raundin tjetër të kompeticionit.
Në short u formuan dy anë të tabelës, ku spikasin disa përballje të forta:
Monaco – PSG
Benfica – Real Madrid
Galatasaray – Juventus
Në krahun tjetër, Interi do të udhëtojë në Norvegji për të luajtur ndaj Bodo/Glimt, në një transfertë të vështirë për skuadrën italiane.
Faza play-off do të zhvillohet me ndeshje vajtje-ardhje:
Ndeshjet e para: 17 dhe 18 shkurt
Ndeshjet e kthimit: 24 dhe 25 shkurt
Këto përballje do të përcaktojnë skuadrat që do të avancojnë në fazën pasuese të Ligës së Kampionëve, duke ofruar sfida të forta dhe potenciale për surpriza.
