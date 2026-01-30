Kapen pesë ton marihuanë në Serbi

Serbi – Policia e Serbisë ka sekuestruar 5 ton marihuanë në atë që autoritetet e cilësojnë si goditjen më të madhe kundër trafikut të drogës në vend.
Sekuestrimi u bë në një pronë private në fshatin Konjuh, pranë Krushevcit, dhe vlera e drogës llogaritet nga 7 deri në 10 milionë euro. Policia arrestoi dy persona, ndërsa një tjetër, që dyshohet të jetë organizatori kryesor i grupit kriminal, është ende në kërkim.
Gjatë aksionit, forcat policore konfiskuan edhe armë të paligjshme – katër pushkë automatike dhe një pistoletë – si dhe një sasi parash në cash. Prokuroria Publike për Krimin e Organizuar njoftoi se marihuana ishte magazinuar në ambientet e kompanisë “Florakom”, prej nga shpërndahej në territorin e Beogradit.
“Të dyshuarit janë pjesë e një grupi të organizuar kriminal dhe do të merren në pyetje pas ndalimit,” deklaroi prokuroria.
Ngjarja ka nxitur reagime politike, me opozitën që pretendon lidhje të të arrestuarve me partitë në pushtet. Ministri i Mbrojtjes, Bratislav Gašić, hodhi poshtë akuzat, duke theksuar se “askush nuk është mbi ligjin”.
Autoritetet njoftojnë se hetimet po vazhdojnë dhe priten arrestime të tjera, ndërsa Serbia intensifikon luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës.
