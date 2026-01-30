Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Drejtori i Policisë Dibër jep dorëheqjen! Ja kush e zëvendëson përkohësisht
Transmetuar më 30-01-2026, 13:38

Dibër – Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, Artion Duka, ka dorëzuar dorëheqjen nga pozicioni që mbante, për arsye familjare.

Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, në detyrën e Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër është caktuar përkohësisht Armir Gjikolaj.

