Shtëpi publike lëvizëse për klientët e Fierit
Transmetuar më 30-01-2026, 13:36

Fier | Finalizohet operacioni “Destinacioni”, arrestohet një grua për prostitucion

Policia e Fierit ka finalizuar operacionin e koduar “Destinacioni”, në kuadër të luftës kundër veprimtarive kriminale në fushën e prostitucionit.

Si rezultat i operacionit, specialistët për Hetimin e Trafiqeve në DVP Fier arrestuan në flagrancë shtetasen A. Xh., 41 vjeçe, banuese në Patos, e cila dyshohet se ushtronte prostitucion në ambiente të ndryshme në qytetin e Fierit.

Gjithashtu, materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, ku nisi procedimi penal ndaj tre shtetasve: E. Sh., 41 vjeç, T. Ç., 39 vjeç dhe M. B., 34 vjeç, të dyshuar se kanë përfituar nga kjo veprimtari kriminale.

Gjatë operacionit, në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan dy aparate celularë, të cilët do t’i shërbejnë hetimit.

Materialet i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.

