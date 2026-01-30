Shorti i play-off-it në Champions League: Real Madrid përballet sërish me Benfikën

Në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti i fazës play-off të Ligës së Kampionëve, ku marrin pjesë 16 skuadra që synojnë kualifikimin në fazën pasuese të turneut.
Një nga përballjet më interesante të kësaj faze do të jetë ajo mes Benfikës dhe Real Madridit. Dy skuadrat vijnë në këtë duel vetëm pak ditë pas përballjes së tyre të fundit, ku ekipi portugez arriti një fitore 4-2, në një ndeshje që u komentua gjerësisht.
Nga ana tjetër, Interi do të përballet me skuadrën norvegjeze Bodo/Glimt, ndërsa Juventusi do të luajë ndaj Gallatasarayt. PSG do të ketë një duel francez ndaj Monakos, ndërsa Atalanta e Berat Gjimshitit do të përballet me Borussia Dortmundin.
Ndeshjet e fazës play-off do të zhvillohen më 17–18 shkurt dhe 24–25 shkurt.
Çiftet e fazës play-off
Borussia Dortmund vs Atalanta
Olimpiakos vs Bayer Leverkusen
Galatasaray vs Juventus
Club Brugge vs Atletico Madrid
Monaco vs PSG
Qarabag vs Newcastle
Benfica vs Real Madrid
Bodo/Glimt vs Inter
Përballjet e mundshme në fazën pasuese
Borussia Dortmund ose Olimpiakos kundër Atalanta ose Bayer Leverkusen (fituesit do të përballen me Arsenalin ose Bayern Munich)
Bodo/Glimt ose Benfica kundër Real Madrid ose Inter (fituesit do të përballen me Sportingun ose Manchester City)
Monaco ose Qarabag kundër PSG ose Newcastle (fituesit do të përballen me Barcelonën ose Chelsean)
Club Brugge ose Galatasaray kundër Juventus ose Atletico Madrid (fituesit do të përballen me Liverpoolin ose Tottenhamin)
