Ngjarje e rëndë në Bulqizë. Babai plagos me thi’kë djalin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Ostren të Bulqizës, ku një konflikt brenda familjes ka përfunduar me plagosjen e një 29-vjeçari.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, rreth orës 23:00 të datës 29 janar 2026, dyshohet se shtetasi B.N., 58 vjeç, pas një konflikti të çastit për motive të dobëta, ka plagosur me mjet prerës djalin e tij, shtetasin K.N., brenda banesës së tyre.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Bulqizë kanë ndërhyrë në kohë në vendngjarje, duke parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Policia ka bërë të mundur arrestimin e autorit të dyshuar, si dhe sekuestrimin e mjetit prerës të përdorur në ngjarje.
I dëmtuari është transportuar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën
Njoftimi i Policisë
Plagosi me mjet prerës (thikë) djalin e tij, falë reagimit dhe ndërhyrjes në kohë të shërbimeve të Komisariatit të Policisë Bulqizë, parandalohet përshkallëzimi i mëtejshëm i ngjarjes.
Arrestohet autori dhe sekuestrohet mjeti prerës (thikë).
Rreth orës 23:00, të datës 29 janar 2026, në fshatin Ostren, dyshohet se pas një konflikti të çastit, për motive të dobëta, shtetasi B.N., 58 vjeç, brenda banesës, ka plagosur me mjet prerës (thikë) djalin e tij, shtetasin K.N., 29 vjeç.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Bulqizë kanë shkuar në vendngjarje, ku falë reagimit dhe ndërhyrjes së menjëhershme kanë parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit, si dhe kanë kapur dhe arrestuar autorin e dyshuar të ngjarjes, shtetasin B.N., 58 vjeç. Gjithashtu, është sekuestruar mjeti prerës (thikë) i përdorur nga autori.
29-vjeçari i dëmtuar ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.
