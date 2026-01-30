‘Na mbro se po hyn mall nga jashtë’! Përplasje mes fermerit dhe Ramës në Divjakë: ‘Ulu, se po e tepron’

Divjakë, Shqipëri – Kryeministri Edi Rama u përfshi në një debat të tensionuar me një fermer gjatë një takimi me përfaqësues të bujqësisë në Divjakë, ku u ngritën shqetësime lidhur me konkurrencën e produkteve të importuara dhe mbrojtjen e prodhimit vendas.
Fermeri i pranishëm kërkoi ndërhyrje të shtetit për të kufizuar hyrjen e mallrave nga jashtë, duke argumentuar se prodhuesit vendas ndodhen në vështirësi ekonomike. Kërkesa u kundërshtua ashpër nga kryeministri Rama, i cili e cilësoi të pamundur dhe absurde mbylljen e kufijve në një ekonomi të hapur.
Tonet u ashpërsuan kur Rama i kërkoi fermerit të ulej dhe të respektonte radhën e fjalës, duke theksuar se nuk mund t’i imponohet askush “me forcë”. Ai sqaroi se qeveria nuk mund të mbyllë tregun për t’i krijuar avantazh një grupi prodhuesish, ndërsa paralelisht të hapë kufijtë për mallra të tjera, pasi kjo bie ndesh me parimet e ekonomisë së tregut.
Fermeri, nga ana e tij, theksoi se shqetësimi nuk ishte politik, por i diktuar nga nevoja, duke shtuar se ai punon 8–10 hektarë tokë dhe se fermerët janë ndër shtresat më të pambrojtura. Rama iu përgjigj se qeveria ka ndërmarrë masa mbështetëse, përfshirë kompensimin për naftën, por nënvizoi se edhe këto skema kërkojnë korrektim për të shmangur abuzimet.
Debati pasqyroi tensionet e vazhdueshme mes fermerëve dhe qeverisë mbi politikat e tregut, konkurrencën dhe mbështetjen për prodhimin vendas, në një sektor që mbetet ndër më të ndjeshmit për ekonominë e vendit.
