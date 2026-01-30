Astronomët zbulojnë një planet të ri potencialisht të banueshëm, të ngjashëm me Tokën

Astronomët kanë identifikuar një planet të ri potencialisht të banueshëm, rreth 146 vite dritë larg Tokës, me madhësi të ngjashme me planetin tonë dhe kushte që, sipas vlerësimeve fillestare, mund të ngjajnë me ato të Marsit.
Planeti, i quajtur HD 137010 b, rrotullohet rreth një ylli të ngjashëm me Diellin dhe vlerësohet të jetë rreth 6% më i madh se Toka. Ai u zbulua nga një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh nga Australia, Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe Danimarka, duke analizuar të dhëna të mbledhura në vitin 2017 nga teleskopi hapësinor Kepler i NASA-s, gjatë misionit të zgjeruar K2.
Sipas studiuesve, orbita e planetit është shumë e ngjashme me atë të Tokës, me një periudhë rreth 355 ditë. Shkencëtarët vlerësojnë se HD 137010 b ka rreth 50% gjasa të ndodhet në zonën e banueshme të yllit të tij, zonë ku teorikisht mund të ekzistojnë kushte për ujë të lëngshëm.
“Çfarë e bën veçanërisht emocionues këtë planet me madhësi tokësore është fakti se ylli i tij ndodhet vetëm rreth 150 vite dritë larg sistemit tonë diellor,” tha Dr. Chelsea Huang, studiuese në Universitetin e Jugut të Queensland-it (USQ) dhe bashkëautore e studimit.
Për krahasim, planeti i njohur Kepler-186f, një tjetër kandidat potencialisht i banueshëm që rrotullohet rreth një ylli të ngjashëm me Diellin, ndodhet katër herë më larg dhe është rreth 20 herë më i dobët. HD 137010 b u identifikua përmes metodës së tranzitit, kur planeti kaloi përpara yllit të tij dhe shkaktoi një zbehje shumë të vogël të dritës.
Ky sinjal i dobët u dallua fillimisht nga një ekip shkencëtarësh qytetarë në kuadër të projektit Planet Hunters. Autori kryesor i studimit, Dr. Alexander Venner, ishte ende nxënës i shkollës së mesme kur kontribuoi në identifikimin fillestar të sinjalit.
“Kam marrë pjesë në këtë projekt shkencor qytetar që në shkollë të mesme, dhe ai luajti një rol kyç në rrugëtimin tim drejt kërkimit shkencor,” tha Venner, i cili më pas përfundoi doktoraturën në USQ.
Sipas Huang, ndriçimi dhe afërsia relative e yllit e bëjnë HD 137010 b një objekt ideal për t’u studiuar nga gjenerata e ardhshme e teleskopëve hapësinorë. Megjithatë, shkencëtarët theksojnë se nevojiten më shumë vëzhgime për ta konfirmuar përfundimisht si ekzoplanet.
Dr. Sara Webb, astrofizikane në Universitetin Swinburne, e cila nuk ishte pjesë e studimit, e cilësoi zbulimin si “shumë emocionues”, por paralajmëroi se është vërejtur vetëm një tranzit, ndërkohë që standardi shkencor zakonisht kërkon tre.
Ajo shtoi se planeti mund të jetë edhe një “super-borë” – një botë e madhe dhe e akullt, me sasi të mëdha uji të ngrirë – duke nënvizuar se, pavarësisht afërsisë kozmike, udhëtimi drejt tij do të kërkonte dhjetëra mijëra deri qindra mijëra vjet me teknologjinë aktuale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd