Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksidentohet një grua në incident rrugor në Kukës
Transmetuar më 30-01-2026, 08:49

Makina përplas një këmbësore në Kukës, 49-vjeçarja dërgohet në spital

Një aksident rrugor është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në aksin rrugor “Shishtavec–Kukës”.

Sipas njoftimit zyrtar, rreth orës 06:15, shtetasi G. N., 30 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka aksidentuar shtetasen Sh. N., 49 vjeçe, banuese në Kukës, e cila po lëvizte si këmbësore.

Si pasojë e përplasjes, 49-vjeçarja është transportuar në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burime zyrtare bëjnë me dije se ajo po merr trajtimin e nevojshëm shëndetësor.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës për veprime të mëtejshme procedurale.

Ndërkohë, grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...