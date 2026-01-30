Aksidentohet një grua në incident rrugor në Kukës

Makina përplas një këmbësore në Kukës, 49-vjeçarja dërgohet në spital
Një aksident rrugor është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në aksin rrugor “Shishtavec–Kukës”.
Sipas njoftimit zyrtar, rreth orës 06:15, shtetasi G. N., 30 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka aksidentuar shtetasen Sh. N., 49 vjeçe, banuese në Kukës, e cila po lëvizte si këmbësore.
Si pasojë e përplasjes, 49-vjeçarja është transportuar në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burime zyrtare bëjnë me dije se ajo po merr trajtimin e nevojshëm shëndetësor.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës për veprime të mëtejshme procedurale.
Ndërkohë, grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
