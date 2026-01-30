Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përse protestat e Berishës nuk zgjasin më shumë se 2 orë?
Transmetuar më 30-01-2026, 08:38

Nga Eduard Zaloshnja

Në çdo protestë që thërret Berisha, paralajmëron se fundi i regjimit të “Ramaduros” është fare afër (“në kilometrin e fundit”, deklaroi në protestën më të fundit). Por në protestat e thirrura prej tij nuk mblidhen dot as 5 mijë opozitarë, nga rreth 500 mijë që votuan brenda vendit për koalicionin “madhështor” PD-ASHM (më 11 maj 2025).

***

Ata pak mijë protestues që sjellin në bulevard degët e PD-së janë mësuar tashmë me ritualin e protestave të Berishës – pasi mbaron fjalimin “Baca”, ca çuna të organizuar hedhin molotovë e fishekzjarrë drejt Kryeministrisë, e pastaj shkojnë drejt shtëpisë…

Në sondazhin më të fundit ‘Zëri i Shqiptarëve’, më rezultoi se plot 33% e të anketuarve i mbështesin arësyet e thirrjes së protestës nga Berisha. Me ekstrapolim të përafërt statistikor, i bie që rreth 630 mijë banorë të rritur të vendit i mbështesin arësyet e thirrjes së protestës nga Berisha, por ama, në protestën e fundit të thirrur prej tij nuk dolën as 1% e 630 mijëve…

Në qoftë se të paktën 15% e 630 mijëve të mësipërm do t’i përgjigjeshin thirrjes së Berishës 81-vjeçar, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” nuk do të gjehej dot vend ku të hidhej kokrra e mollës, dhe protesta do të zgjaste patjetër goxha më shumë se 2 orë…

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...