3 shenja të horoskopit kalojnë një provë të rëndësishme nga Universi këtë të premte 30 janar 2026

Këtë të premte 30 janar 2026, tri shenja të zodiakut kalojnë një provë të rëndësishme të vendosur nga Universi. Hëna në fazën Gibbeuse në rritje në shenjën e Gaforres kërkon përshtatje dhe reflektim, jo veprim të menjëhershëm.
Energjia e Gaforres përqendrohet te siguria, kujtesa dhe e vërteta emocionale. Ky tranzit hënor e bën të vështirë shmangien e të vërtetave që janë shtyrë mënjanë prej kohësh. Kjo është gjithashtu koha ideale për të menduar përpara se të veprohet. Duhet bërë një ndalesë e vogël përpara se të hidhemi në veprim, sepse ka disa faktorë që duhet të analizohen me kujdes.
Data 30 janar ndihet si një pikë kontrolli. Ky tranzit vë në provë pjekurinë emocionale dhe aftësinë tonë për të reaguar me vetëdije, jo nga zakoni. Të premten, këto shenja astrologjike i përgjigjen me sukses kësaj prove dhe e kalojnë atë shkëlqyeshëm.
1. Dashi
Kjo Hënë vë në provë durimin tënd, Dash. Më 30 janar, ka kaq shumë shpërqendrime sa të pengojnë të përqendrohesh te ajo që realisht dëshiron të bësh. Kjo situatë bëhet mbingarkuese dhe e kupton se duhet të reagosh ndryshe.
Sfida qëndron te ngadalësimi pa ndjerë se je bllokuar. Si Dash, ndjesia e ngecjes të bezdis jashtë mase dhe të krijon nevojën e menjëhershme për lëvizje. Hëna Gibbeuse në rritje në Gaforre të kërkon të dëgjosh fillimisht dhe të veprosh më pas. Kjo është prova që Universi të vendos.
Ti e kalon këtë provë duke marrë frymë thellë, duke ndaluar për një moment dhe duke riorganizuar mendimet. Merr kohë për të kuptuar se çfarë duhet bërë patjetër dhe sa kohë kërkon secila gjë. Po, je i shpërqendruar, por nuk je i ndalur. Këtë provë të rëndësishme e kalon me sukses të plotë.
2. Virgjëresha
Për ty, Virgjëreshë, prova e Universit shfaqet përmes pritshmërive dhe zhgënjimit që vjen kur gjërat nuk ndodhin sipas kohës që dëshiron. Hëna Gibbeuse në rritje në Gaforre të tregon qartë se neglizhimi i nevojave të tua personale është kthyer në zakon — dhe është një zakon i vështirë për t’u thyer.
Më 30 janar, një situatë ta bën të qartë se ke kufijtë e tu. Je lodhur duke e mbajtur veten pas. Do të doje të dukeshe i përulur dhe modest, por në realitet kjo të ka lënë të ngecur.
Gjatë këtij tranziti hënor, ndihesh i ndarë mes përgjegjësisë dhe vetëmbrojtjes. Universi të kërkon të ripërcaktosh se çfarë do të thotë realisht kujdesi për veten. Çelësi është ekuilibri. Trajtoje veten ashtu siç dëshiron që të tjerët të të trajtojnë dhe kjo provë kalohet pa asnjë vështirësi.
3. Peshorja
Hëna Gibbeuse në rritje në Gaforre sfidon dëshirën tënde për qetësi dhe harmoni, Peshore. Më 30 janar, përballesh me një tension në një marrëdhënie që të bën të pyesësh veten pse vazhdon të përpiqesh. Është në rregull, Peshore. Kjo ndodh kur dy njerëz përballen me njëri-tjetrin. Nuk jemi gjithmonë dakord, por kjo nuk do të thotë se duhet të dorëzohesh.
Prova këtu lidhet drejtpërdrejt me ndershmërinë. Kërkohet që të shprehësh të vërtetën tënde pa frikë, por me vendosmëri. Bëje, Peshore. Mos u shqetëso, sepse kur flet me sinqeritet, tjetri e respekton këtë dhe kështu rikthehet paqja. Kjo është mënyra se si e kalon këtë provë të rëndësishme.
Kush është Ruby Miranda
Ekspertiza e Ruby Miranda-s qëndron në interpretimin e I Ching, Runave Nordike, kartave Tarot, kiromancisë (leximi i vijave të dorës) dhe, sigurisht, astrologjisë. Ruby është një lexuese intuitive dhe, si këshilltare personale, ushtron këtë profesion prej më shumë se 30 vitesh në Teksas, SHBA.
Si shkrimtare, ajo ka shkruar fjalë për fjalë mijëra artikuj për publikime të ndryshme. Temat e saj variojnë nga okultizmi, ezoterika, arti, prindërimi, feminizmi, deri te parashikimi i fatit. Ajo shkruan për YourTango që prej vitit 2013.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
