Tatimet kërkojnë dorëzimin e inventarëve për bizneset deri në fund të janarit

TIRANË – Administrata Tatimore u ka kërkuar bizneseve që të dorëzojnë inventarët analitikë deri më 31 janar 2026, duke paralajmëruar verifikime në terren për subjektet që nuk i dorëzojnë në afat ose paraqesin pasaktësi.
Në njoftimin zyrtar drejtuar subjekteve, Tatimet sqarojnë se kërkesa bazohet në Ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, konkretisht në nenin 60, që përcakton detyrimin e tatimpaguesve për të dhënë informacion administratës tatimore.
Sipas njoftimit, bizneset duhet të depozitojnë inventarin analitik të datës 31.12.2025, i cili duhet të përmbajë të dhëna të detajuara për:
lëndën e parë,
produktet e gatshme,
mallrat për rishitje, të pasqyruara në njësi, sasi, çmim dhe vlerë.
Ky informacion duhet të ngarkohet elektronikisht në sistemin e tatimeve e-Filing, në rubrikën “Çështjet e mia”, brenda datës 31.01.2026, me emërtimin “Inventari 31.12.2025”.
Administrata Tatimore paralajmëron se, bazuar në analizën e riskut, duke marrë në konsideratë faktorë si mosdorëzimi në afat, pasaktësitë apo mospërputhjet me të dhënat e fiskalizimit, subjektet mund të konsiderohen me risk dhe të bëhen objekt verifikimi në vend për saktësinë e inventarit.
Ndërkohë, një pjesë e bizneseve kanë shprehur shqetësime lidhur me afatin e vendosur, duke argumentuar se problemet teknike me platformën Self-Care, e cila për rreth tre javë ishte jashtë funksioni, e kanë vështirësuar rakordimin e faturave. Sipas tyre, kjo e bën afatin aktual tepër të shtrënguar.
Nga ana tjetër, ka edhe subjekte që theksojnë se mosfunksionimi i Self-Care nuk përbën pengesë për dorëzimin e inventarëve, pasi informacioni i nevojshëm mund të sigurohet përmes sistemit e-Filing.
Problemet me Self-Care, sipas kontabilistëve, kanë ndikuar edhe në përgatitjen e pasqyrave financiare për vitin 2025. Kontabilisti Sotiraq Dhamo ka deklaruar më herët se Self-Care përbën bazën kryesore për rakordime dhe mungesa e aksesit në platformë vështirëson ndjeshëm përgatitjen e planit financiar vjetor.
Edhe Shoqata e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë ka kërkuar një plan emergjence dhe shtyrje të afateve për dorëzimin e bilanceve, të cilat aktualisht kanë si afat përfundimtar 31 marsin, por përgatitja e tyre nis që në muajin janar.
Sipas shoqatës, rakordimi i shitjeve dhe konfirmimi i blerjeve mes të dhënave të softuerëve kontabël dhe informacionit të përpunuar nga serverët tatimorë është bërë jashtëzakonisht i vështirë, duke rrezikuar parimin e vërtetësisë në hartimin e pasqyrave financiare.
