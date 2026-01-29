Studimi: Një martesë e keqe dëmton zemrën më shumë se pirja e duhanit çdo ditë

Një studim i fundit shkencor ka nxjerrë në pah se një martesë e mbushur me stres dhe pakënaqësi mund të jetë më e dëmshme për shëndetin e zemrës sesa pirja e duhanit në baza të përditshme.
Sipas studiuesve, tensioni i vazhdueshëm, konfliktet e shpeshta dhe mungesa e harmonisë në çift krijojnë stres kronik, i cili ndikon drejtpërdrejt jo vetëm në shëndetin mendor, por edhe në sistemin kardiovaskular. Personat që jetojnë në marrëdhënie të tensionuara kanë një rrezik më të lartë për zhvillimin e hipertensionit, sëmundjeve të zemrës dhe sulmeve kardiake.
Ekspertët shpjegojnë se stresi emocional afatgjatë rrit nivelin e inflamacionit në organizëm dhe shkakton çrregullime fiziologjike që ndikojnë negativisht në funksionimin e zemrës. Ndjenja e pakënaqësisë dhe ankthi i vazhdueshëm në një martesë të dështuar mund të përkeqësojnë ndjeshëm gjendjen shëndetësore.
Në të kundërt, një martesë e shëndetshme, e bazuar në komunikim të hapur, respekt dhe mbështetje emocionale, ka një efekt mbrojtës për zemrën. Studimi tregon se personat që ndodhen në marrëdhënie të lumtura përjetojnë nivele më të ulëta stresi, mirëqenie më të lartë psikologjike dhe shëndet më të mirë fizik.
Specialistët theksojnë se lumturia në çift nuk është vetëm një aspekt emocional, por një faktor i rëndësishëm i shëndetit afatgjatë. Ata rekomandojnë investim të vazhdueshëm në përmirësimin e marrëdhënies, dialog të sinqertë dhe menaxhim të konflikteve, si mënyra efektive për të mbrojtur jo vetëm lidhjen në çift, por edhe shëndetin e zemrës.
Studimi nënvizon edhe një herë rëndësinë e zgjedhjeve të shëndetshme në marrëdhënie dhe ndikimin e drejtpërdrejtë që mirëqenia emocionale ka mbi shëndetin fizik.
